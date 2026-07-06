Stendörren hyr ut 2 100 kvm nytt i Södertälje

Stendörren har tecknat hyresavtal avseende en nyproducerad byggnad för lätt industri på fastigheten Almnäs 5:23 i Stockholm Syd i Södertälje. Avtalet omfattar hela byggnaden om 2 100 kvm och mark om 13 400 kvm och har en löptid på 15 år.

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Byggnaden har färdigställts under andra kvartalet och kunden, som är ett offentligt ägt bolag, tillträder lokalerna 1 oktober 2026 i direkt anslutning till att lokalanpassningar är utförda. Den totala investeringen i projektet uppgår till cirka 59 miljoner kronor och uthyrningen bidrar med ett driftnetto om cirka 4,3 miljoner kronor per år.

– Vi har målmedvetet arbetat med att realisera vår projektportfölj i området och den nya byggnaden är den femte i raden som vi har färdigställt under de senaste tre åren. Tecknandet av hyresavtalet är ett kvitto på att vår lyhördhet för vad marknaden efterfrågar samt att vår bredd i produkterbjudandet inom segmentet lätt industri samt logistik är framgångsfaktorer, säger Maria Jonsson, Utvecklingschef på Stendörren.”

I Stockholm Syd har Stendörren nyligen byggstartat ytterligare två projekt för lätt industri för framtida uthyrning med en hög grad av variation i lokalutbud. Därutöver finns ytterligare två bygglovsklara projekt som startar först när hyresavtal tecknas.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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