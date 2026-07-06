Stendörren hyr ut 2 100 kvm nytt i Södertälje

Stendörren har tecknat hyresavtal avseende en nyproducerad byggnad för lätt industri på fastigheten Almnäs 5:23 i Stockholm Syd i Södertälje. Avtalet omfattar hela byggnaden om 2 100 kvm och mark om 13 400 kvm och har en löptid på 15 år.

Byggnaden har färdigställts under andra kvartalet och kunden, som är ett offentligt ägt bolag, tillträder lokalerna 1 oktober 2026 i direkt anslutning till att lokalanpassningar är utförda. Den totala investeringen i projektet uppgår till cirka 59 miljoner kronor och uthyrningen bidrar med ett driftnetto om cirka 4,3 miljoner kronor per år.

– Vi har målmedvetet arbetat med att realisera vår projektportfölj i området och den nya byggnaden är den femte i raden som vi har färdigställt under de senaste tre åren. Tecknandet av hyresavtalet är ett kvitto på att vår lyhördhet för vad marknaden efterfrågar samt att vår bredd i produkterbjudandet inom segmentet lätt industri samt logistik är framgångsfaktorer, säger Maria Jonsson, Utvecklingschef på Stendörren.”

I Stockholm Syd har Stendörren nyligen byggstartat ytterligare två projekt för lätt industri för framtida uthyrning med en hög grad av variation i lokalutbud. Därutöver finns ytterligare två bygglovsklara projekt som startar först när hyresavtal tecknas.