Stendörren hyr ut 2.000 kvm i Högdalen

Stendörren har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med Lagerstedts Bilservice AB avseende lokaler i fastigheten Blixtlampan 1 i Högdalens industriområde. Avtalet omfattar cirka 2.000 kvm och lokalerna ska huvudsakligen användas för bilskadeverksamhet.

Lagerstedts är sedan tidigare hyresgäst hos Stendörren och expanderar nu ytterligare inom bolagets fastighetsbestånd i området. I och med denna förhyrning frånträds en tidigare förhyrd väsentligt mindre lokal.

– Det är glädjande att Lagerstedts fortsätter att utveckla sin verksamhet hos oss. Högdalen är ett område med mycket goda kommunikationer, som blir alltmer attraktivt för företag som söker funktionella lokaler i nära anslutning till centrala Stockholm, säger Anders Nilsson, förvaltningschef på Stendörren Fastigheter.

Den nya uthyrningen innebär en positiv nettoeffekt på driftnettot om cirka 3,2 miljoner kronor per år. Inflyttning sker under juni 2026.

– Med den nya lokalen tar vi ett viktigt steg i vår fortsatta satsning på bilskadeverksamheten. Vårt nya skadecenter anpassas för framtidens krav och skapar bättre flöden som gör att vi kan arbeta mer effektivt, hållbart och med ännu större fokus på kvalitet och miljö. Samtidigt ger satsningen våra medarbetare en bättre arbetsmiljö. Det gör att vi kan fortsätta leverera skadereparationer med högsta kvalitet, samtidigt som vi kortar ledtider, förbättrar processerna och minskar klimatpåverkan. Vi är också glada att kunna genomföra denna expansion tillsammans med Stendörren, som vi redan idag har ett mycket gott samarbete med, säger Christer Lagerstedt, vd och ägare av Lagerstedts Bilservice AB.

