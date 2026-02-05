Stendörren hyr ut 1 900 kvm nytt i Skubba

Stendörren Fastigheter har tecknat hyresavtal avseende en nyproducerad byggnad för lätt industri på fastigheten Vindkraften 2 i Skrubba i södra Stockholm, på gränsen till Tyresö. Avtalet omfattar hela byggnaden om cirka 1 900 kvadratmeter samt tillhörande gårdsytor och har en löptid på 7 år. Den nya byggnaden färdigställs i mars 2026 och kunden tillträder den 1 maj 2026.

Annons

– Vi är glada över att kunden väljer att etablera en del av sin verksamhet i vår nya byggnad i Skrubba.  Stendörren har sedan tidigare ytterligare tre byggnader på samma fastighet där vi nu utökar vårt kunderbjudande med nybyggda lokaler. Det är också glädjande att återigen se att vår grundprodukt vid nybyggnation är eftertraktad och att den flexibilitet vi bygger in möjliggör effektiva anpassningar, säger Maria Jonsson, utvecklingschef på Stendörren.

Adressen är Vindkraftsvägen 6.

Den nya uthyrningen innebär en positiv nettoeffekt på driftnettot om cirka 2,9 miljoner kronor per år.

Fastigheten innehåller totalt 6 700 kvm, fördelat över tre byggnader.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 07:32

Harry Klagsbrun köper mer på Östermalm

Fastighet om 2 400 kvm i korsningen Brahegatan/Kommendörsgatan.

Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Vakanspilarna har under de senaste åren tydligt pekat uppåt för de flesta fastighetsbolag som fokuserar på kontor. Men under de ...

Myndighet bantar med 30 procent mitt på Södermalm

Var med och fyllde upp den stora fastigheten efter projektutvecklingen. FV berättar om den nya hyran.

Hyr 1 800 kvm på Sturegatan

Hyr flera våningsplan, inklusive butiksyta.
Krönika

Systemet knakar – och regeringen skruvar i presumtionshyran…

Regeringen finjusterar reglerna för nybyggda hyror. Mer förutsägbarhet utlovas – men de större låsningarna på bostadsmarknaden består.

Lämnar Sturekvarteret – nu fullt hos KLP på Kungsholmen

Hyr 1 600 kvm, varav två butikslokaler.

Tre team vann hett område

Fult område ska få ett rejält lyft, Vatten- och citynära läge ska bli attraktivt.

Hyresintäkten ner en procent hos Vasakronan

Johanna Skogestig: ”Vårt fokus är tydligt: att öka uthyrningen och stärka våra kundrelationer”.

Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Bakslag efter storköp - tvingas nu riva i Solna

Nytt besked tre år efter den offensiva transaktionen. Planerad investering på runt en miljard kronor.

Ramboll först in i Jernhusens nya klenodbyggnad

Kontrakt om 2 700 kvm. Hyresgästen smått lyrisk.

Så ser AP-fonderna över sina lokaler

Utökar respektive flyttar. Effekten av att AP1 lagts ner.

Titania säljer till Credentia

Transaktion på Lidingö. ”Stärker vår position”.

”Nytt skifte väntar inom logistikfastigheter”

20 experter blickar in i framtiden i det heta segmentet.

SLP hyr ut 19 300 kvm till Meds Apotek

Tar över efter hyresgäst som lämnar.

Slår till med spännande förvärv i Kista

Nästan 10 000 kvm lokaler nära Kista galleria och granne med Ericssons klenodbyggnad.

 Tillbaka till förstasidan