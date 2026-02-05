Stendörren hyr ut 1 900 kvm nytt i Skubba

Stendörren Fastigheter har tecknat hyresavtal avseende en nyproducerad byggnad för lätt industri på fastigheten Vindkraften 2 i Skrubba i södra Stockholm, på gränsen till Tyresö. Avtalet omfattar hela byggnaden om cirka 1 900 kvadratmeter samt tillhörande gårdsytor och har en löptid på 7 år. Den nya byggnaden färdigställs i mars 2026 och kunden tillträder den 1 maj 2026.

– Vi är glada över att kunden väljer att etablera en del av sin verksamhet i vår nya byggnad i Skrubba. Stendörren har sedan tidigare ytterligare tre byggnader på samma fastighet där vi nu utökar vårt kunderbjudande med nybyggda lokaler. Det är också glädjande att återigen se att vår grundprodukt vid nybyggnation är eftertraktad och att den flexibilitet vi bygger in möjliggör effektiva anpassningar, säger Maria Jonsson, utvecklingschef på Stendörren.

Adressen är Vindkraftsvägen 6.

Den nya uthyrningen innebär en positiv nettoeffekt på driftnettot om cirka 2,9 miljoner kronor per år.

Fastigheten innehåller totalt 6 700 kvm, fördelat över tre byggnader.