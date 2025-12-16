Stendörren hyr ut 1.500 kvm – fullt uthyrt i Arninge

Stendörren hyr ut 1.500 kvm på ett femårigt avtal i Arninge. Inflyttning beräknas ske under våren 2026.

Stendörren Fastgiheter har tecknat ett femårigt hyresavtal avseende cirka 1.500 kvm i Arninge. Lokalen består huvudsakligen av lager samt en mindre del butiksyta. Inflyttning sker under våren 2026.

Uthyrningen innebär en positiv driftnettoeffekt om cirka 2,5 miljoner kronor per år. I och med avtalet är Stendörrens fastigheter i området fullt uthyrda.

– Efterfrågan på lokaler i Arninge är fortsatt stark och vi ser ett tydligt intresse för just denna typ av flexibla lager- och handelsytor. Det är positivt att vi kan möta marknadens behov och bibehålla full uthyrningsgrad i området, säger Anders Nilsson, förvaltningschef på Stendörren Fastigheter.