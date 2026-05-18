Stendörren förvärvar utanför Köpenhamn

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 4 100 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till tre hyresgäster, varav en hyresgäst hyr hela byggnaden på ett triple net-avtal och övriga två hyresgäster hyr enbart mark. Den genomsnittliga återstående kontraktslängden uppgår till 9,2 år. Det årliga driftnettot bedöms uppgå till cirka 3,9 miljoner svenska kronor. Tillträde har nyligen skett för fastigheten.

– Vi är glada att kunna genomföra detta förvärv vilket är helt i linje med Stendörrens strategi att växa inom utvalda starka lägen i nordiska storstadsregioner. Fastighetens goda läge, cirka 20 kilometer från Köpenhamns innerstad, karaktär samt den långa återstående kontraktslöptiden gör att den passar väl in i vår befintliga portfölj. Vårt bestånd i Köpenhamnsregionen är nu totalt 18 fastigheter, med en total uthyrningsbar yta om cirka 66 000 kvm och ett fastighetsvärde uppgående till närmare en miljard svenska kronor, säger Johan Malmberg, Investerings- och Affärsutvecklingschef.