Stendörren förvärvar utanför Köpenhamn

Stendörren Fastigheter har förvärvat lager- och lättindustrifastigheten Snedkervej 2-6 i Høje Taastrup kommun, utanför Köpenhamn, från en privat säljare. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 62 miljoner svenska kronor.

Annons

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 4 100 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till tre hyresgäster, varav en hyresgäst hyr hela byggnaden på ett triple net-avtal och övriga två hyresgäster hyr enbart mark. Den genomsnittliga återstående kontraktslängden uppgår till 9,2 år. Det årliga driftnettot bedöms uppgå till cirka 3,9 miljoner svenska kronor. Tillträde har nyligen skett för fastigheten.

– Vi är glada att kunna genomföra detta förvärv vilket är helt i linje med Stendörrens strategi att växa inom utvalda starka lägen i nordiska storstadsregioner. Fastighetens goda läge, cirka 20 kilometer från Köpenhamns innerstad, karaktär samt den långa återstående kontraktslöptiden gör att den passar väl in i vår befintliga portfölj. Vårt bestånd i Köpenhamnsregionen är nu totalt 18 fastigheter, med en total uthyrningsbar yta om cirka 66 000 kvm och ett fastighetsvärde uppgående till närmare en miljard svenska kronor, säger Johan Malmberg, Investerings- och Affärsutvecklingschef.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Vasakronan redo sälja central fastighet

Granne med landmärke. Flera projekt väntas.

KlaraBo går samman med Sveafastigheter

Genom fusionen skapas ett bolag med 26 500 bostäder. Värde: Nästan 50 miljarder kronor. Dessutom en affär på 7 miljarder vid sidan.

Strawberrys öppnar hotell i Arosekens nya

Stordalen: ”På väg att bli Sveriges svar på Silicon Valley och vi vill vara en självklar del av den resan”.

Hans Wallenstam överlåter aktier till dottern Rebecka

Motsvarar 5,30 procent av kapitalet och 10,04 procent av rösterna.

FV-lista: Här är de som varit vd längst av alla

Hedin stänger sju bilhallar – Balder hyr ut nästan alla

Flera av fastigheterna ingick i storköp för 4,15 miljarder kronor för tio år sedan.

SD vill flytta SVT till Kista

Ser affärsmöjlighet för bostäder vid Gärdet.
Porträttbild på Benny Svärd och visionsbild på Marieviks Udde

Bildextra: Lyxvåningarna i Stockholms lilla Manhattan

✔️39 miljoner kronor. ✔️100 kvm privat takterrass. ✔️2,85 meter takhöjd.
Krönika

Ge bollen till de privata fastighetsägarna!

Stig Svedberg om en brist som borde åtgärdas – för allas bästa.
Porträttbild på martin Fischer och Max Tran. Visionsbild på Kvarteret Trollvagnarna i Sollentuna.

Idé till färdig byggnad – billigare med ny metod

Kan få ner kostnaderna med 45 %. Exklusiv intervju med amerikanska professorn som skapat metoden.

John Mattson köper för 800 mkr i centrala Uppsala

Förvärvar 318 lägenheter.

Tvärvänder kring JM

Projekt om 700 bostäder kan hamna i papperskorgen.

Video: Heta stolen med Ringnes – På rätt väg igen

Pandox storägare Christian Ringnes om planerna framåt.

Mardrömmen: Fastighets-vd:n häktad i 68 dagar

Senaste beslutet kan dock vara en liten framgång. FV berättar det senaste.

Storsala köper fastighet i Västerort med stor byggrätt

Finns potential för bostadsutveckling.

 Tillbaka till förstasidan