Stendörren förvärvar i Uppsala

Stendörren Fastigheter har förvärvat lätt industrifastigheten Fyrislund 11:4 i Uppsala från en privat säljare. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 47 miljoner kronor och den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 2.150 kvadratmeter.

Fastigheten färdigställdes i Q3 2025 och är fullt uthyrd till två olika hyresgäster. Det årliga driftnettot bedöms uppgå till cirka 3,4 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske den 28 november 2025.

– Förvärvet utgör ett bra tillskott till vårt befintliga bestånd i Fyrislund, där vi fortsatt ser stark kundefterfrågan och god hyrestillväxt. Affären bidrar positivt till intjäningsförmågan och är ett bra komplement till våra tidigare förvärv i närområdet. Vi fortsätter att identifiera attraktiva affärsmöjligheter och ser goda förutsättningar att genomföra fler förvärv som stödjer vår tillväxtstrategi och värdeskapandet för bolagets aktieägare, säger Johan Malmberg, investerings- och affärsutvecklingschef på Stendörren.