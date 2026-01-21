Stena uppför 4.200 kvm äldreboende i Lindome

Detaljplanen för Fågelsten i Lindome i Mölndals kommun vann laga kraft i januari 2026. I och med detta kan Stena Fastigheter tillsammans med Forenede Care påbörja utvecklingen av området som kommer innehålla hyresrätter och bostadsrätter samt ett äldreboende. Först ut med byggstart sommaren 2026 är äldreboendet som kommer att drivas av Forenede Care.

– Vi ser Fågelsten som en fantastisk plats att skapa fler bostäder för alla som har hjärtat i Lindome. Här kommer vi att bygga hyresrätter, bostadsrätter och vårdboende, med plats för gemenskap och umgänge, för ett enklare liv, säger Anders Frisell, vd Stena Fastigheter Göteborg.

Äldreboendet omfattar totalt 4.200 kvadratmeter i fyra våningar. Varje lägenhet är cirka 30 kvadratmeter, och stor vikt har lagts vid gemensamma utrymmen, inklusive matsal, gym, frisör, sinnenas rum och en vinterträdgård. Boendet kommer att drivas av Forenede Care, som även bidrar med sin expertis inom vård- och omsorgsmiljöer.

– För oss handlar ett äldreboende inte bara om att erbjuda omsorg, utan om att skapa en plats där livet fortsätter att levas. En plats med trygghet, gemenskap och meningsfulla dagar. I Fågelsten har vi tillsammans med Stena Fastigheter möjlighet att skapa ett modernt och hållbart boende där miljö, arkitektur och teknik samverkar för att stärka både välbefinnande och självständighet hos de boende. Med vår långa erfarenhet inom äldreomsorg ser vi verkligen fram emot att bidra till ett tryggt och kvalitativt äldreboende i Lindome, säger Peter Nilsson, fastighets- och etableringschef på Forenede Care.

Äldreboendet planeras att byggas med grön betong och trä, samt solceller på taken. Huset kommer att ha energisnåla lösningar och material med låg koldioxidpåverkan, samt certifieras med Svanen. Här kommer det också att finnas laddstationer för elbilar och plats för cyklar, vilket tillsammans med gångvänliga stigar kommer att främja hållbart resande och rörelse för både boende och personal.

Byggstart planeras till sommaren 2026, med en målsättning att färdigställa boendet i slutet av 2027.

Äldreboendet är en del av Stena Fastigheters utvecklingsprojekt i Lindome, där det också kommer att byggas 150 välplanerade bostäder med moderna funktionaliteter. Det blir både hyresrätter och bostadsrätter. De svanenmärkta husen har en koppling till den befintliga bebyggelsen och gårdarna som redan finns i området. På innergårdarna kommer det att finnas gemensamma ytor med odlingar och växthus. På gång- och cykelavstånd ligger Lindome centrum med varierat utbud av butiker och service, samt Lindome station med koppling till Kungsbacka och Göteborg.