Stena köper från Skanska för 1,7 mdr i Warszawa

Skanska har sålt den andra byggnaden i kontorsprojektet Studio i Warszawa, Polen, för cirka 1,7 miljarder kronor. Köpare är Stena Real Estate. Den första byggnaden i komplexet såldes till Stena för två år sedan. Stena når nu 130 000 kvm förvaltat kontorsbestånd i Polen.

– Förvärvet av Studio A är ett tydligt bevis på vår ambition att växa i Warszawa och vår tro på staden som en långsiktigt stark marknad. Genom att nu äga båda etapperna av Studio-komplexet tar vi ett viktigt steg som befäster Warszawa som en av Europas viktigaste kontorsmarknader, säger Cecilia Fasth, vd för Stena Fastigheter.

Kontorsbyggnaden, som färdigställdes under det fjärde kvartalet 2025, omfattar cirka 27 700 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelad på 26 våningar ovan mark. Byggnaden utmärker sig genom att förena välbefinnande, flexibilitet och effektivitet med attraktiva utomhusmiljöer och en hållbar, hyresgästanpassad utformning. Bland hyresgästerna finns företag inom bland annat finans, energi, läkemedel, teknik och konsultverksamhet.

Projektet är utformat för att uppnå certifieringarna LEED och WELL samt Building without Barriers, WiredScore och SmartScore. Byggnadens klimatavtryck, energianvändning och driftseffektivitet stöds av AI-drivna system, såsom en digital tvilling. Samtidigt erbjuder byggnaden högkvalitativ digital infrastruktur och ett integrerat passersystem baserat på digital plånboksteknik.

Studio är ett kontorskomplex som utvecklats i två etapper och är beläget i Wola, ett av Warszawas snabbast växande affärsdistrikt, med god tillgång till kollektivtrafik, inklusive två tunnelbanestationer, samt ett brett utbud av service. Projektet har utvecklats som en modern kontorsdestination med ett grönskande torg i centrum som skapar en inbjudande mötesplats med grönska, sittplatser och ett levande community.

– Huset har snabbt lockat attraktiva och långsiktiga hyresgäster inom bland annat finans-, energi-, läkemedels-, teknik- och tjänstesektorn. Läget är fantastiskt och det i kombination med en attraktiv arkitektur, hög teknisk standard och ledande hållbarhetsprofil har gjort Studio A till ett självklart val för företag som vill ha toppmoderna arbetsplatser på en stark adress, säger Sofia Granlund, VD Stena Real Estate AB.

Den första byggnaden i komplexet såldes till Stena Real Estate AB under det andra kvartalet 2024.

Stena Fastigheter äger genom Stena Real Estate kontorsfastigheter i Polen (Warszawa, Kraków och Wrocław) samt i Houston, USA. Stena Real Estate etablerade sig i Polen 2021.

Stenas bestånd i Polen: