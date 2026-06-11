Rasmus Hansson, marknadschef Hedin Construction, Petra Ahlström, VD Hedin Construction, David Berkow, avdelningschef Göteborg Stena Fastigheter, och Robin Lindahl, arbetschef Hedin Construction.

Stena Fastigheter satsar på äldreboende i Mölndal

Hedin Construction har tecknat avtal med Stena Fastigheter om uppförandet av ett nytt äldreboende i Kvarteret Fågelsten i Lindome, Mölndals kommun.

Annons

Projektet omfattar ett äldreboende med 60 lägenheter samt en komplementbyggnad innehållande miljörum och cykelparkering. Byggnaden uppförs som ett fyravånings lamellhus med träfasad och en total bruttoarea om cirka 5 200 kvadratmeter. Avtalet omfattar även en option avseende uppförandet av tre bostadshus med totalt 54 lägenheter. Projektet ska miljömärkas enligt Svanen Generation 3.

Äldreboendet är en del av Stena Fastigheters utveckling av Kvarteret Fågelsten, där cirka 150 nya bostäder och ett vård- och omsorgsboende skapas i ett naturskönt och stationsnära läge i Lindome.

– Vi är mycket glada över förtroendet att få genomföra detta viktiga projekt tillsammans med Stena Fastigheter. Äldreboenden ställer höga krav på både funktion, kvalitet och långsiktighet och vi ser fram emot att bidra med vår erfarenhet för att skapa ett hållbart och trivsamt boende för framtidens behov. Tillsammans med Stena Fastigheter kommer vi att skapa en byggnad som ger värde för både de boende och samhället under lång tid framöver, säger Petra Ahlström, VD för Hedin Construction.

Projekteringen startar omgående och markarbetena planeras att påbörjas under september 2026. Färdigställande beräknas ske under våren 2028.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Hämtar värden ur det förgångna

FV Fokus Utfrågning av Olof Philipson, vd på Gatun Arkitekter.  Värdet av återbruk.  Inte vara ja-sägare.  AI i arkitekturen.

FV Quiz: USA, fastigheter och VM

Var i USA har Oscar Engelbert investerat i två fastigheter? Vilket svenskt fotbollslag sponsras av Fredrik Lundbergs bolag? Testa dina kunskaper om USA, fastigheter och VM!

Peab köper mark för 280 bostäder

Fortsätter att investera i stort utvecklingsområde.
Flygbild på Slottsstaden i Malmö

EU-krav riskerar stoppa byggen

”Vi har inte riktigt knäckt den frågan hur vi ska hantera det, så att man inte ersätter äpplen med päron”

Skanska säljer till Folksam för halv miljard

Projekt med drygt 140 lägenheter byter ägare.

Lista: Så har Folksam köpt för 50 miljarder på tio år

FV listar alla 33 affärer sedan 2015. Läs om fastigheterna och köpeskillingarna.

Kuststaden säljer allt till Episurf för 647 mkr

Beståndet består av drygt 50 000 kvm.

Han blir ny vd på Fastator

Tillträder 1 juli 2026.

Frikännande dom efter hissolyckan i Sundbyberg

Solna tingsrätt frikänner två hissmontörer och en vd som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott efter hissolyckan 2023. Fem personer miste livet.

Åklagaren: Hissdomen kommer att överklagas

Stort konsultbolag värvar och lanserar ny satsning

”Ett viktigt steg i den satsningen och stärker vår förmåga att skapa värde”.

Vincero säljer till HSB

Byggrättsvolymen uppgår till drygt 15 000 kvm.

Här kan nya SL-stationer ligga

Analysen har identifierat fyra sträckor med låg kollektivtrafikandel.

M2 ökar till över 50 procent av rösterna i Corem

”Det är ett tydligt uttryck för vår tro på Corems värde och framtid”.

Umeås stadsdel Stallbacken tar form

Planprogrammet innehåller bland annat 1 400 bostäder.

 Tillbaka till förstasidan