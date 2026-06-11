Stena Fastigheter satsar på äldreboende i Mölndal

Hedin Construction har tecknat avtal med Stena Fastigheter om uppförandet av ett nytt äldreboende i Kvarteret Fågelsten i Lindome, Mölndals kommun.

Projektet omfattar ett äldreboende med 60 lägenheter samt en komplementbyggnad innehållande miljörum och cykelparkering. Byggnaden uppförs som ett fyravånings lamellhus med träfasad och en total bruttoarea om cirka 5 200 kvadratmeter. Avtalet omfattar även en option avseende uppförandet av tre bostadshus med totalt 54 lägenheter. Projektet ska miljömärkas enligt Svanen Generation 3.

Äldreboendet är en del av Stena Fastigheters utveckling av Kvarteret Fågelsten, där cirka 150 nya bostäder och ett vård- och omsorgsboende skapas i ett naturskönt och stationsnära läge i Lindome.

– Vi är mycket glada över förtroendet att få genomföra detta viktiga projekt tillsammans med Stena Fastigheter. Äldreboenden ställer höga krav på både funktion, kvalitet och långsiktighet och vi ser fram emot att bidra med vår erfarenhet för att skapa ett hållbart och trivsamt boende för framtidens behov. Tillsammans med Stena Fastigheter kommer vi att skapa en byggnad som ger värde för både de boende och samhället under lång tid framöver, säger Petra Ahlström, VD för Hedin Construction.

Projekteringen startar omgående och markarbetena planeras att påbörjas under september 2026. Färdigställande beräknas ske under våren 2028.