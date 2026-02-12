Stena bygger parkeringshus i Vega

Stena Fastigheter kompletterar nu stadsdelen Vega, Haninge i södra Stockholm, med ett parkeringshus. Det är parkeringshuset Lyktan som med sina 284 platser ska underlätta parkeringssituationen i den nybyggda stadsdelen.

Nu startar Stena Fastigheter produktionen av ett nytt projekt i Vega, denna gång ett parkeringshus med 284 platser varav 85 elbilsplatser. Parkeringshuset beräknas stå klart i början av 2027.

– Vi har fått flera förfrågningar gällande parkeringar i Vega, från redan boende och från de som gärna vill flytta till Vega. Det känns då väldigt kul att kunna möta efterfrågan och att parkeringshuset, för en del, får en viktig roll i att leva upp till vår vision för Vega – en levande stadsdel för det nära, enkla och sköna livet, säger PG Sabel, vd på Stena Fastigheter i Stockholm.

I början av 2026 kommer boende i Vega kunna skriva upp sig på en intresseanmälan för parkeringsplats. Intresseanmälan kommer ske via parkeringsbolaget Parkando som kommer ansvara för parkeringshuset Lyktan på uppdrag av Stena Fastigheter.

Totalentreprenör för parkeringshuset Lyktan är Devoco och arkitekt är SackSilvasti.

Projektet är en del av Stena Fastigheters långsiktiga strategi i att utveckla med omtanke. I Vega skapas en helt ny stadsdel och totalt ca 3 500 bostäder tillskapas varav Stena Fastigheter står för nästan hälften av dessa. Stena Fastigheters vision med utvecklingen av Vega är att det ska vara en levande stadsdel där det är enkelt att leva sitt liv med kvaliteterna som läget ger.