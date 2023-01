Hyr hel anläggning i ett halvår för 110 miljoner

Med pompa och ståt tog Sverige emot EU-kommissionen i Kiruna när Sveriges ordförandeskap invigdes den 12 januari. Ishotellet, den för årstiden varma temperaturen och Europas största fynd av jordartsmetaller uppmärksammades stort i svenska och internationella medier. Inramningen var som gjord för fototillfällen.

Merparten av resterande 150 möten anordnas på en kanske inte lika fotogenisk plats strax söder om Arlanda. Konferensanläggningen Scandinavian XPO har skrivit kontrakt med en mötesleverantör för Regeringskansliet för hela 181 dagar.

För ägarna Arlandastad Group är uthyrningen förstås positiv. Scandinavian XPO öppnade i januari 2021, mitt under pandemin. Inför öppnandet var anläggningen fullbokad, men många kunder var tvungna att omboka. Under hösten 2021 såg Scandinavian XPO en återgång och avslutet på året 2021 var starkt med OSSE-möten i december.

– Nu ser vi att ”mötas på riktigt” har blivit ännu viktigare än innan pandemin. Bokningsläget för mötesdelen i arenan ser bra ut och vi är väldigt glada över den positiva responsen vi får från kunder som redan genomfört möten och events här, säger Dieter Sand, vd för Arlandastad Group som äger Scandinavian XPO.

Utöver anläggningen har Regeringskansliet även hyrt hela Quality Hotel XPO Arlanda med 421 hotellrum. Hotellet ligger under hotellkoncernen Nordic Choice Hotels, en av de största aktörerna i resebranschen i Norden. Ägare är Petter Stordalen, före detta jordgubbsförsäljare, som i somras meddelade att bolagetsgruppen byter namn till Strawberry under 2023.

Ett upplåtelseavtal skrevs i december 2020 under med mötesleverantör för Regeringskansliet och gäller från den 2 januari 2023 till den 30 juni 2023. Den totala kostnaden för själva mötesanläggningen går loss på dryga 21,7 miljoner kronor, utöver det tillkommer hyra för hotellet. För tiden 15 januari till 30 juni 2023 har Regeringskansliet exklusivitet gällande tillgången till hela hotelldelen, inklusive alla hotellrum och hotellets alla lokaler. För det får man betala cirka 87,7 miljoner kronor exklusive moms.

– Vi är glada över att återigen få välkomna Regeringskansliet som kund till Scandinavian XPO då de hyr hela mötes- och hotelldelen i arenan under kommande sex månader, säger Dieter Sand.

Han fortsätter:

– Vi ser en möjlighet att ”styra” rätt möten till platsen som ger en positiv helhetsaffär för området eftersom vi äger både operatörsbolaget och fastigheten. Regeringskansliets närvaro sätter Scandinavian XPO på den internationella spelplanen. Utöver den mediala uppmärksamheten vi får ger affären positiva effekter till fastighetsaffären eftersom den här typen av möten gör platsen högaktuell för etableringar. Affären spiller också över på flera andra verksamheter som exempelvis hotell, coworking och restauranger.

2017 köpte Arlandastad Group (då under namnet Arlandastad Holding) med Per Taube som huvudägare, fastigheten av Unibail Rodamco. Sedan dess har anläggningen byggts om och ut till att omfatta cirka 40.000 kvadratmeter. Per Taube har investerat totalt cirka 1 miljard kronor i projektet, inklusive förvärvet av fastigheten som tidigare var känd under namnet Eurostop. Det finns tre stora mässhallar, varav två är nya och den tredje är Ica Maxis tidigare lokal. Till det har det skapats andra stora mötes- och konferensytor, och det hotell som är sammanbyggt med anläggningen har försetts med dubbelt så många rum.

I avtalet för konferensanläggningen Scandinavian XPO står det att Regeringskansliet har hyrt en yta om cirka 18.000 kvadratmeter och att Regeringskansliet har rätt att använda anläggningen fritt under tiden för avtalet.