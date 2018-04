Starwood lägger bud på Victoria Park

Starwood Capital Group lämnar genom ett närstående bolag, under namnändring till Starlight Residential, ett kontanterbjudande till aktieägarna i Victoria Park om att överlåta samtliga sina aktier till Starlight Residential. Budet kommer 21 månader efter att en annan internationell jätte, Blackstone, tagit över kommandot i D. Carnegie & Co – ett bolag med liknande affärsidé som Victoria Park

Starlight Residential erbjuder 34,40 kronor kontant för varje A respektive B aktie och 315,00 kronor för varje preferensaktie i Victoria Park. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 8.680 miljoner kronor.

För A-aktier motsvarar budet en premie om 8,2 procent jämfört med stängningskursen om 31,80 kronor på Nasdaq Stockholm den 29 mars 2018. För B-aktierna är premien 8,5 procent.

Budet innebär en premie om 16,0 procent jämfört med Victoria Parks senast rapporterade långsiktiga substansvärde (EPRA NAV) per stamaktie om 29,65 kronor per 31 december 2017 och 41,2 procent jämfört med det bokförda egna kapitalet per stamaktie om 24,36 kronor per 31 december 2017.

Per den 31 december uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd till 1.062.000 kvadratmeter, fördelat på 13.500 lägenheter, med ett marknadsvärde om 15,4 miljarder kronor.

Beståndet är enligt senaste uppgifter från bolaget fördelat på dessa orter

Eskilstuna 3.059

Malmö 1.461

Göteborg 1.449

Linköping 1.428

Karlskrona 1.347

Borås 916

Växjö 885

Markaryd 769

Nyköping 611

Stockholm 536

Kristianstad 583

Örebro 396

Sex större aktieägare i Victoria Park, omfattande totalt 54 208 049 A och B aktier motsvarande 22,2 procent av det totala antalet aktier och 31,5 procent av det totala antalet röster i Victoria Park har lämnat oåterkalleliga åtaganden om att acceptera erbjudandet.

De sex ägare som accepterat budet från Starlight är Greg Dingizian (10,7% av aktierna), Fogelvik Holding (5,9 % av aktierna), Erik Selin (2,5 % av aktierna), ER-HO Fastigheter (2,0 % av aktierna), Amir Poursamad (0,9 procent av aktierna) och HME Investment (0,2 % av aktierna).

Då två av styrelsemedlemmarna tillhör dem som accepterat att sälja sina aktier och därmed är jäviga har styrelsen inrättat en budkommitté, bestående av styrelseordförande Bo Forsén och styrelseledamöterna Lennart Sten och Henrik Bonde, som hanterar frågor relaterade till erbjudandet.

Budutskottet har uppdragit åt Svenska Handelsbanken att upprätta en så kallad fairness opinion avseende erbjudandet och avser att offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet och skälen för denna senast i samband med att den av budgivaren upprättade erbjudandehandlingen offentliggörs.

Pangea Property Partners är finansiell- och M&A-rådgivare till Starwood och Carnegie Investment Bank AB är finansiell- och kapitalmarknadsrådgivare till Starwood i samband med erbjudandet. Linklaters är Starwoods juridisk rådgivare i samband med erbjudandet.

Caleb Mercer, Vice President för Starwood, kommenterar budet:

– Starwood Capital Group är en global fastighetsinvesterare som under de senaste åren investerat inom kontor, hotell, detaljhandel, bostadsutveckling och logistik i Skandinavien. Victoria Park är en möjlighet för oss att etablera oss på hyresbostadsmarknaden i Sverige. Som en av de största ägarna av flerfamiljshus i USA med mer än 100.000 lägenheter i portföljen anser vi att Starwood är en lämplig ägare som kan stödja Victoria Park i nästa skede av bolagets kapitalintensiva investeringsprogram för att uppgradera dess fastigheter.