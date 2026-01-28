Starwood Capital Group köper Nordr Sverige

Försäljningsprocessen av Nordr Sverige är i mål. Köpare är amerikanska Starwood Capital Group och ledningen för verksamheten. På säljsidan finns bland annat John Fredriksen och Ivar Tollefsen, där den förstnämnde numera är största ägare i Fabege och den sistnämnde storägare i Heimstaden Bostad.

Nordanö har agerat rådgivare åt säljaren. Arctic agerade finansiell rådgivare till köparen.

Nordr kommer fortsätta att driva verksamheten i Norge.

I affären ingår hela den svenska verksamheten och alla pågående projekt, inklusive projektet Folkhem. Det handlar om en rejäl affär. Nordr har enligt uppgift till FV byggrätter för runt 10.000 bostäder i Sverige, där hälften finns i Stockholmsområdet och resten fördelas lika över Göteborg- och Malmöområdet.

Nordr AS säljer Nordr Sverige AB till ledningen och kontrollerade affilierade till Starwood Capital Group.

Säljare i Sverige är ett konsortium bestående av Norwegian Property (med miljardären och redaren John Fredriksen i spetsen), Fredensborg AS (kontrollerat av Ivar Tollefsen) och Union Real Estate Fond III Holding. Ägandet har varit 42,2, 42,5 respektive 15 procent.

Konsortiet blev ägare till bolaget när det sommaren 2020 köpte verksamheten som tidigare varit den norska byggkoncernen Veidekkes fastighetsutvecklingsverksamhet i Sverige och Norge.

Tillträdet och genomförandet av affären är planerat att slutföras under första kvartalet 2026.

Haavard Rønning, tillförordnad vd och CFO, kommenterar:

– Avyttringen av Nordr Sverige AB förändrar inte Nordrs övergripande strategi att utveckla och bygga bostäder. Transaktionen är en omfördelning av geografiskt fokus.

Nordr Sverige utvecklar bostäder i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nordr Sverige har 25 års erfarenhet av bostadsutveckling med 11.000 byggda bostäder och 9.000 bostäder under utveckling.

Övervägande del av byggrätterna i portföljen har lagakraftvunnen detaljplan. Under 2025 byggstartade verksamheten nio projekt i starka lägen. Cirka 70 procent av bostäder i pågående produktion är sålda.

– En ägare med en tydlig ambition om tillväxt tillsammans med en erfaren kompetent organisation skapar de bästa förutsättningarna för att utveckla Nordr Sverige. Förvärvet utgör starten på en större satsning med ambitionen att fortsätta att investera i den nordiska fastighetsmarknaden genom Nordr Sverige, säger Mårten Othérus, vd på Nordr Sverige.

Starwood har varit aktivt i Sverige sedan ett tag. 2013 köpte det amerikanska bolaget sju stora handelsfastigheter, bland annat Bromma Blocks, från KF Fastigheter för 3,9 miljarder kronor. Starwood har även varit inne på den svenska bostadsmarknaden och var med i dragkampen kring Victoria Park.