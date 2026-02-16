Startskott för bostäder i anrik industrimiljö

För hundra år sedan trängdes de sista arbetarbostäderna ut från industriområdet Kopparlunden i Västerås. Nu startar bygget av de första av de totalt 2 200 nya lägenheterna i området.

På det historiska industriområdet Kopparlunden i Västerås pågår för närvarande en genomgripande transformation. Området är 26 hektar stort och centralt beläget. Det ramas in av E18 i norr, järnvägen i öster, Kopparbergsvägen och Östra Ringvägen i väster samt Pilgatan i söder. Industribebyggelsen började anläggas av Asea och Svenska Metallverken 1898 och flera av byggnaderna är också utsedda som kulturhistoriskt intressanta och värda att bevara. Ursprungligen fanns även ett flertal arbetarbostäder på området, men de försvann i takt med industrins växande lokalbehov under förra seklet, en utveckling som nu reverseras.

Fram till 1990-talet var Kopparlunden ett renodlat och inhägnat industriområde, men öppnades då upp med verksamheter som Teknikbyn, senare Västerås Science Park och Culturen med kultur- och föreningsverksamhet. I dag finns cirka 200 företag i olika branscher samt bland annat restauranger, hotell, gym och läkarmottagning representerade på området.

I oktober 2016 godkändes planprogrammet för området av fullmäktige. Det har sedan utgjort underlag för fyra detaljplaner, Norr, Mitt, Syd och Öst. Detaljplan Norr, Mitt och Syd vann laga kraft den 6 oktober 2021 medan granskningsförfarandet för detaljplan Öst avslutades den 11 februari.

Inom detaljplan Norr byggs bostäder och två förskolor. Det planeras även för äldreboenden, kontor, butiker om total 16 000 kvadratmeter, samt en ny gång- och cykelbro. Stor fastighetsägare inom planområdet är Riksbyggen som den 3 februari byggstartade de första 63 av planområdets 900 bostäder. Det är två punkthus om sju respektive åtta våningar som byggs intill Linverket, en av Kopparlundens kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Inflyttning är planerad till sommaren 2027.

I detaljplan Mitt byggs cirka 100 nya bostäder samt en ny park, Kulturparken, utanför Culturen. Där blir det också plats för verksamheter, restauranger och torg. Totalt cirka 55 000 kvadratmeter ny yta skapas inom området. Den inre historiska kärnan bevaras.

Inom planområde Syd byggs cirka 700 nya bostäder och en förskola samt kontor, butiker, torg och ett parkstråk. Planen tillåter totalt 121 500 kvadratmeter ny bruttoarea. Kulturhistoriskt intressanta Arvidverkstaden kan byggas på och ska återställas till ursprungligt skick medan Emausverkstaden anpassas till nya funktioner och öppnas upp för bostäder och en förskola.

Planförslaget till östra Kopparlunden innehåller cirka 450 bostäder samt 19 200 kvadratmeter kontor och lokaler för centrumverksamhet. Inom detaljplaneområdet finns Gjuteriet som uppfördes 1917. Den ursprungliga delen av byggnaden ska bevaras och skyddas.

Stora fastighetsägare i området är förutom Riksbyggen, även Peab, Castellum, Nyfosa och Klövern.

Byggnationen av de nästan 2 200 bostäderna, kontor och servicefunktioner kommer att göras i etapper under en 15-årsperiod. Arbetena inleddes 2022 med förberedande arbeten så som rivning och sanering. Det innebär att stadsdelen kan vara färdigexploaterad år 2040.