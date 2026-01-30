Magnus Andersson.

Starkt uppåt i försäljning för Besqab

Antal sålda bostäder i pågående och avslutade projekt under fjärde kvartalet hos Besqab uppgick till 114 (69), alltså upp 65 procent. Antal sålda bostäder sett till hela 2025 uppgick till 505 (280) motsvarande en ökning med 80 procent.

Magnus Andersson, vd för Besqab:

– Besqab sammanfattar ett mycket bra år med god försäljning, starkt resultat och stadigt ökande marknadsandelar. Vi ser att det finns fortsatt efterfrågan på nya bostäder i attraktiva mikrolägen och förutsättningarna för ytterligare ökad omsättning och resultattillväxt stärktes under årets sista månader.

Perioden januari–december 2025:

• Enligt segmentsredovisningen uppgick nettoomsättningen till 2 823,2 Mkr (2 240,7). Bruttoresultatet uppgick till 455,8 Mkr (384,3) och bruttomarginalen var 16,1 procent (17,2).

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 244,0 Mkr (156,0) och rörelsemarginalen var 8,6 procent (7,0). Periodens resultat uppgick till 239,9 Mkr (128,5). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,47 kr (0,44).

• Enligt IFRS uppgick soliditeten per balansdagen till 44,5 procent (57,1), eget kapital uppgick till 2 978,6 Mkr (3 188,7) och balansomslutningen uppgick till 6 690,5 Mkr (5 580,7).

• Enligt IFRS uppgick nettoomsättningen till 836,4 Mkr (3 375,7), rörelseresultatet uppgick till – 91,7 Mkr (61,8). Årets resultat uppgick till – 112,5 Mkr (41,0). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till – 1,93 kr (– 0,51).

• Antal sålda bostäder under året, i pågående och avslutade projekt, uppgick till 505 (280).

• Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under året uppgick till 146 (486). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 136 (819).

Perioden oktober–december 2025: 

• Enligt segmentsredovisningen uppgick nettoomsättningen till 978,6 Mkr (784,3). Bruttoresultatet uppgick till 170,0 Mkr (128,0) och bruttomarginalen var 17,4 procent (16,3).

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 128,7 Mkr (64,8) och rörelsemarginalen var 13,2 procent (8,3). Periodens resultat uppgick till 135,9 Mkr (58,8). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,10 kr (0,41).

• Enligt IFRS uppgick nettoomsättningen till 324,4 Mkr (512,4), rörelseresultatet uppgick

till 2,5 Mkr (56,0). Periodens resultat uppgick till – 7,0 Mkr (47,6). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till – 0,28 kr (0,46).

• Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 62 procent (77). Antal sålda bostäder i pågående och avslutade projekt under perioden uppgick till 114 (69).

• Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 41 (88). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 41 (130).

