Starkt första kvartal för Veidekke

Det har enligt Jimmy Bengtsson varit en relativt hög aktivitet under årets första kvartal och Veidekke upprätthåller en hög orderreserv. Den till och med ökar.

– Vi har en bra start på året med underliggande resultatförbättringar trots en trög marknad, säger Jimmy Bengtsson, vd för Veidekke till Fastighetsvärlden.

Men i Sverige är det det långsammare. Jørgen Wiese Porsmyr, CFO hos Veidekke, gör under intervjun med Fastighetsvärlden en liknelse med trafikljus där bostäder fortsatt ligger kvar på rött. Infrastruktur får grönt ljus medan det kommersiella byggandet landar på gult.

– Vi får hålla tummarna för att försäljningen av bostadsprojekt kommer i gång i Sverige och att det kommer att leda till produktion för oss också, även om det kanske kan ta en stund, säger han.

Vad gäller det kommersiella byggandet har det kommit in några större kontrakt i Sverige under första kvartalet. Bland andra så uppför BRA Bygg det nya Goco Active Lab i Mölnlycke för jv:t Vectura och Next Step Group med ett kontraktsvärde på 467 NOK. I Lund bygger man Posthornet, etapp två, för Wihlborgs till ett värde av 213 NOK och i Orminge Nacka bygger Veidekke för fastighetsbolaget Tranviks Udde där Porsche ska etablera sig. Kontraktsvärdet är 162 NOK.

Förhoppningen är att Sveriges nyligen sänkta styrränta kan ge ringar på vattnet framöver, men Jørgen Wiese Porsmyr tror inte på en rivstart.

– Det kommer att kicka i gång, men vi får se hur lång tid det tar innan en räntesänkning får någon inverkan på marknaden. Det sker inte över ett natt, men det går åt rätt håll. I orderstocken för bygg i Sverige ökade vi med 3 procent första kvartalet och för infrastrukturen ökade vi med 11 procent. För hela bolaget i Sverige blev det en ökning med 6-7 procent under kvartal 1, säger Jørgen Wiese Porsmyr.

I Danmark har det gått bra för Veidekke. Mycket bättre än vad bolaget spådde till och med. Där landade orderingången under det första kvartalet på 1,3 miljarder norska kronor mot 333 miljoner norska kronor året tidigare. Under slutet av 2023 fick bolaget in en del större projekt, men även några mindre har kommit in i början av 2024. I Norge är det bra fart i storstäderna, enligt Jimmy Bengtsson, men man kan se en betydligt lägre aktivitet i de mindre städerna.

– Veidekke har under de senaste 1,5 åren lyckats upprätthålla en bra orderreserv även på bostadsbyggandet i Norge, vilket är kontraintuitivt. Vi har möjlighet att surfa på det en stund till utan att det påverkar oss allt för negativt, säger Jimmy Bengtsson.

Han fortsätter:

– I Sverige har det varit trögare, framför allt på byggsidan. Det har varit trögt att få i gång privata kommersiella projekt men nu har några stycken lossnat. Det är inte negativt att räntorna går ned, men vi är ju sencykliska. När det kommer räntenedgångar så läser man ju att byggherrarna säljer mer lägenheter än tidigare, men det tar ganska lång tid innan det påverkar aktiviteten för en entreprenör som oss. Men, det är i alla fall positiva signaler snarare än negativa.

Jørgen Wiese Porsmyr tror att man kommer se en vändningspunkt i slutet av 2024, början av 2025.

– Vi kommer att fortsätta växa på den skandinaviska byggmarknaden, men att man har växer betyder inte att det är 25 grader och full sol från dag ett. Men prognoserna för 2025 är goda i Norge, Danmark och Sverige, säger han.

Vad tror du om fortsättningen på året?

– Förhoppningen är att det kan lossna lite på bostäder i slutet av året. Men i pågående produktioner, som ju är konsekvensen av orderboken, ser vi att infrastruktur kommer att öka ytterligare. Där har vi också haft en ökning de senaste åren, säger Jørgen Wiese Porsmyr.