Starkt Eastnine överväger investeringar i Polen

Eastnines hyresintäkter och driftnetto ökade till följd av ett större fastighetsbestånd. Orealiserade värdeförändringar var stora under fjärde kvartalet. Det framgår av bolagets bokslut. Styrelsen öppnar för att utvärdera fastighetsinvesteringar i Polen.

Nyckeltalen för 2021:

Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 21 530 TEUR (19 186), till följd av ett större fastighetsbestånd. I en jämförbar portfölj minskade hyresintäkterna med 6 procent, på grund av högre vakanser.

Driftnettot ökade med 10 procent till 19 237 TEUR (17 497).

Förvaltningsresultatet minskade med 5 procent till 9 526 TEUR (10 011). Resultatet påverkades negativt av ökade räntekostnader efter en obligationsemission.

Orealiserade värdeförändringar uppgick till 61 303 TEUR (30 044). Av förändringen hänförs 16 306 TEUR (17 383) till fastigheter, 43 648 TEUR (13 443) till övriga investeringar, varav Melon Fashion Group (MFG) 42 509 TEUR (12 423), och 1 349 TEUR (-782) till derivat.

Utdelning från övriga investeringar var 4 767 TEUR (640). Realiserad värdeförändring var 346 TEUR (-).

Årets resultat uppgick till 72 334 TEUR (36 155), motsvarande 3,25 EUR per aktie efter utspädning (1,70).

Nettouthyrningen var -1 720 TEUR (-771) och genomsnittlig årshyra 179 EUR per kvm (179). Ekonomisk uthyrningsgrad uppgick till 90,0 procent (92,1).

För räkenskapsåret 2021 föreslår styrelsen en utdelning om 3,40 SEK per aktie (3,00), med kvartalsvis utdelning. Utdelningen skulle motsvara en ökning om 13 procent.

Kestutis Sasnauskas, vd, kommenterar:

– Eastnine fortsatte att växa genom tre fastighetsförvärv under året, varav två i Vilnius och ett i Riga. Våra hyresintäkter ökade med 12 procent och uppgick till 21 MEUR. Driftnettot växte visserligen med 10 procent, men påverkades negativt av att vakanserna ökade under året. Förvaltningsresultatet har tyngts av obligationskostnader och vissa engångsposter relaterade till ett uteblivet förvärv under andra halvan av 2021.

– Under året har vi adderat logistik som segment och utvärderar ett antal förvärvs- och utvecklingsprojekt inom segmentet. Därutöver har vi, under inledningen av 2022, bestämt oss för att utforska även Polen som geografiskt investeringsområde. Polen är, med 38 miljoner invånare, sex gånger så stort som hela Baltikum, men samtidigt väldigt likt när det kommer till legal och affärsmässig struktur. Utöver Warszawa finns det åtta regionala städer som i storlek och utbud av kontors- samt logistikfastigheter liknar de baltiska huvudstäderna. En inkludering av Polen skulle öppna för mycket större framtida tillväxt- och avkastningsmöjligheter.