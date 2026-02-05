Stark värdespurt på hösten lyfte Wallenstams resultat

Fortsatta investeringar i nyproduktion och gynnsamma finansieringsförutsättningar bakom tydligt förbättrat resultat hos Wallenstam.

För det fjärde kvartalet 2025 visar Wallenstam värdeförändringar i beståndet på 985 mkr och för helåret 1699 mkr. Förändringarna beror inte på några ändrade direktavkastningskrav utan på en god tillväxt av fastigheternas driftnetton i såväl bostäder som kommersiella lokaler.

–Jag känner mig stolt över det resultat som Wallenstam levererar för 2025. Vi har en stark soliditet och ett förvaltningsresultat som ökade 11 % under året. Vår snittränta fortsätter att sjunka, som ett resultat av ett långsiktigt arbete där vi säkrat och förlängt vår räntebindning med hjälp av räntederivat, kommenterar Hans Wallenstam resultatet för 2025.
Han tillägger:
–Under året har vi både startat och färdigställt nyproduktionsprojekt, genomfört energioptimeringsprojekt och arbetat målmedvetet med att förvalta och utveckla våra fastigheter. Sammantaget har substansvärdet ökat med 8 % på ett år och uppgår till 62,10 kronor per aktie. Vi är på god väg mot vårt långsiktiga mål om 80 kronor!”

Ur Wallenstams helårsbokslut  2025:

  • Soliditeten uppgår till 44 % (45) och belåningsgraden till 47 % (46).
  • Investering i ny- och ombyggnation av fastigheter uppgår till 2 155 mkr jämfört med 2 113 mkr motsvarande period föregående år.
  • På bokslutsdagen är 1 013 lägenheter under produktion.
  • Hyresintäkterna uppgår till 3 077 mkr (2 922).
  • Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 1 277 mkr (1 150), en ökning om 11 %.
  • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgår till 1 699 mkr (388).
  • Värdeförändring finansiella instrument uppgår till –148 mkr (102).
  • Resultat före skatt uppgår till 2 760 mkr (1 185) och resultat efter skatt uppgår till 2 564 mkr (774), motsvarande 4,0 kr per aktie (1,2).
  • Substansvärde per aktie uppgår till 62,10 kr, att jämföra med 57,50 kr per 31 december 2024.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,55 kr per aktie (0,50), vilket är en höjning om 10 %, uppdelat på två utbetalningar om 30 öre respektive 25 öre per aktie.
