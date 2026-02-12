Stark uthyrning hos Nivika under 2025

Med en positiv nettouthyrning under 2025 och en fortsatt låg vakansgrad har Nivika förbättrat både driftnetto och förvaltningsresultat. Dessutom var värdeförändringarna på fastighetsbeståndet positiv för andra året i rad.

Under det sista kvartalet 2025 var nettouthyrningen nära noll men för helåret blev den 32 mkr. Vakansgraden i bostadsbeståndet var vid årsskiftet 1 procent (4) och för lokaler uppgick den till 5 procent (5).

Nivika arbetar aktivt med att gå mot mer högavkastande fastigheter. Under 2026 kommer ett tydligt sådant steg tas när likviden från en försäljning av lågavkastande fastigheter i Jönköping för 600 mkr strömmar in i bolaget.

Även om en betydande del av den summan är lån så kommer den affären förbättra nyckeltal och intjäningsförmåga i takt med att investeringar i mer högavkastande objekt genomförs.

Vd Sverker Källgården kommenterar bokslutet:

– Sammanfattningsvis kan jag konstatera att Nivika är väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt. Vi satte en strategi under 2024 att växla från en mix av lågavkastande- och högavkastande fastigheter till att prioritera det högavkastande segmentet vilket vi exekverat på under 2025. Samtliga nyckeltal stärks kvartal för kvartal vilket skapar aktieägarvärde. Organisationen är engagerad och står fullt bakom strategin vilket gör att jag med tillförsikt ser fram emot 2026.

Ur Nivikas bokslut 2025:

De totala hyresintäkterna ökade med 11% till 789 mkr (708)

Nettouthyrningen uppgick till 32 mkr (3)

Driftnettot ökade med 15% till 576 mkr (503)

Förvaltningsresultatet ökade med 15% till 256 mkr (223)

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 21% till 508 mkr (419)

Värdeförändring fastigheter uppgick till 128 mkr (86) varav realiserade värdeförändringar uppgick till 4 mkr (10)

Värdeförändringar räntederivat uppgick till -9 mkr (-10)

Periodens resultat uppgick till 255 mkr (194)

Resultat per aktie 2,66 kr (2,02)

Ur Nivikas kvartalsbokslu Q4–25: