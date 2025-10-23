Projektet Hangar 5 vid Bromma Blocks. Foto: Fastighetsvärlden

Stark resultatutveckling av NCC – men seg uthyrning

NCC redovisar en stark resultatutveckling. men för NCC Property Development går uthyrningsarbetet segt – som för resten av branschen. Det 50.000 kvm stora kontorshuset vid Bromma Blocks, som bolaget försökt sälja, har fortfarande en vakansgrad på 20 procent. Nova vid Järva krog i Solna och Habitat 7 i Göteborg är båda till mer än hälften tomma.

Annons

Tomas Carlsson, vd och koncernchef, kommenterar enheten NCC Property Development I sitt vd-ord:

– Marknaden för kommersiella fastigheter är fortsatt avvaktande. Inom Property Development har vi avyttrat fastighetsutvecklingsprojekt i Norge. Transaktionerna medför en viss negativ resultateffekt i tredje kvartalet, men väntas ge en motsvarande positiv effekt i fjärde kvartalet.

Nettoomsättningen inom segmentet uppgick till 122 (104) mkr i det tredje kvartalet och till 289 (865) mkr i perioden januari till september. Rörelseresultatet uppgick till -10 (37) mkr i kvartalet och till 0 (155) mkr i perioden januari till september. Det lägre rörelseresultatet under det tredje kvartalet förklaras främst av minskade hyresintäkter till följd av avyttrade fastigheter, samt negativa effekter från avyttrade fastighetsutvecklingsprojekt i Norge.

Carlsson kommenterar även Västlänken i Göteborg:

– Under kvartalet valde Trafikverket att häva kontraktet för projekt Korsvägen i Göteborg, där NCC ingår i konsortiet West Link Contractors. Vi anser att hävningen saknar giltig grund och kommer att kräva betydande skadestånd. Trafikverket har haft full insyn i projektet sedan starten 2018 och bär ansvaret för de faktorer som lett till projektets ändrade förutsättningar.

NCC:s nyckeltal tredje kvartalet 2025:

  • Orderingången uppgick till 11 135 (13 264) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 14 168 (14 277) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 767 (665) MSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 718 (612) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 534 (472) MSEK
  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 5,47 (4,83) SEK

Perioden januari-september 2025:

  • Orderingången uppgick till 38 530 (41 281) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 39 788 (41 287) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 246 (1 188) MSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 146 (1 085) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 865 (851) MSEK
  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 8,85 (8,71) SEK
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

”Vi måste titta på allting – men har en paradgren”

FV Fokus. Intervju med Carl-Adam von Scheele på Urban Partners.  Om trender som har medvind.  Ökade satsningar i Sverige.  Betydelsen av namnbytet.  Lärdomarna från hållbarhetssatsningarna.
Affärsanalys

Ökat fokus på norr kan bli ännu starkare

Visar på starkt investerarintresse för samhällsfastigheter även utanför storstäderna.

Afa:s storprojekt vid Torsgatan stoppas

300 bostäder i centrala Stockholm i farozonen för att inte bli av.

Pål Ahlsén orolig över Castellums vakanser

”Det är en tuff marknad, särskilt i storstäderna, vilket vi måste anpassa oss till. För Castellums del är det nu ’back to basics’.”

Corem sålt vakanser för 250 mkr

FV berättar om fastighetsbeståndet och orsaken till försäljningen.

Stort bakslag i Slakthusområdet

Planerades stå klar 2029. Finns inte längre en tidsplan.

Fabege hyrt ut en tredjedel i landmärke

Fastighetsbolaget ”busar” på ett av stadens landmärken.

Bildextra: Hotel Royal i ny tappning

Återbruk i fokus när det anrika hotellet renoverats, under Semrén & Månsson arkitekter ledning.
Krönika

Förtätning utan att nå målen

”I mitt gamla område skulle det snarare leda till mindre blandning.”

Nästa stopp för Stordalen: Mariestad

Planerar för nytt hotell med 151 hotellrum, byggt i trä. Letar fler destinationer.

Storbolag söker nytt om hela 7.000 kvm

Kan komma att lämna centrala Stockholm. Två parallella sökuppdrag.

Smällen: Återigen färre sålda bostäder hos JM

Mikael Åslund ser positivt på framtiden: ”Mycket tyder på att de förbättrade makroekonomiska förutsättningarna nu börjar få genomslag”.

Arnhult: ”Behöver inte sälja för att frigöra kapital”

Talar om att bolaget har nått en milstolpe för att kunna se framåt. FV berättar om bolagets vakanssituation.

Dahlbo om sin framtid och kommande vd:n

En handfull storbolag har bytt vd. Nu väntar många på vem som blir ny vd vid Fabege.

 Tillbaka till förstasidan