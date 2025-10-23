NCC redovisar en stark resultatutveckling. men för NCC Property Development går uthyrningsarbetet segt – som för resten av branschen. Det 50.000 kvm stora kontorshuset vid Bromma Blocks, som bolaget försökt sälja, har fortfarande en vakansgrad på 20 procent. Nova vid Järva krog i Solna och Habitat 7 i Göteborg är båda till mer än hälften tomma.

Tomas Carlsson, vd och koncernchef, kommenterar enheten NCC Property Development I sitt vd-ord:

– Marknaden för kommersiella fastigheter är fortsatt avvaktande. Inom Property Development har vi avyttrat fastighetsutvecklingsprojekt i Norge. Transaktionerna medför en viss negativ resultateffekt i tredje kvartalet, men väntas ge en motsvarande positiv effekt i fjärde kvartalet.

Nettoomsättningen inom segmentet uppgick till 122 (104) mkr i det tredje kvartalet och till 289 (865) mkr i perioden januari till september. Rörelseresultatet uppgick till -10 (37) mkr i kvartalet och till 0 (155) mkr i perioden januari till september. Det lägre rörelseresultatet under det tredje kvartalet förklaras främst av minskade hyresintäkter till följd av avyttrade fastigheter, samt negativa effekter från avyttrade fastighetsutvecklingsprojekt i Norge.

Carlsson kommenterar även Västlänken i Göteborg:

– Under kvartalet valde Trafikverket att häva kontraktet för projekt Korsvägen i Göteborg, där NCC ingår i konsortiet West Link Contractors. Vi anser att hävningen saknar giltig grund och kommer att kräva betydande skadestånd. Trafikverket har haft full insyn i projektet sedan starten 2018 och bär ansvaret för de faktorer som lett till projektets ändrade förutsättningar.

NCC:s nyckeltal tredje kvartalet 2025:

Orderingången uppgick till 11 135 (13 264) MSEK

Nettoomsättningen uppgick till 14 168 (14 277) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till 767 (665) MSEK

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 718 (612) MSEK

Resultatet efter skatt uppgick till 534 (472) MSEK

Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 5,47 (4,83) SEK

Perioden januari-september 2025: