Stark resultatutveckling av NCC – men seg uthyrning
NCC redovisar en stark resultatutveckling. men för NCC Property Development går uthyrningsarbetet segt – som för resten av branschen. Det 50.000 kvm stora kontorshuset vid Bromma Blocks, som bolaget försökt sälja, har fortfarande en vakansgrad på 20 procent. Nova vid Järva krog i Solna och Habitat 7 i Göteborg är båda till mer än hälften tomma.
Tomas Carlsson, vd och koncernchef, kommenterar enheten NCC Property Development I sitt vd-ord:
– Marknaden för kommersiella fastigheter är fortsatt avvaktande. Inom Property Development har vi avyttrat fastighetsutvecklingsprojekt i Norge. Transaktionerna medför en viss negativ resultateffekt i tredje kvartalet, men väntas ge en motsvarande positiv effekt i fjärde kvartalet.
Nettoomsättningen inom segmentet uppgick till 122 (104) mkr i det tredje kvartalet och till 289 (865) mkr i perioden januari till september. Rörelseresultatet uppgick till -10 (37) mkr i kvartalet och till 0 (155) mkr i perioden januari till september. Det lägre rörelseresultatet under det tredje kvartalet förklaras främst av minskade hyresintäkter till följd av avyttrade fastigheter, samt negativa effekter från avyttrade fastighetsutvecklingsprojekt i Norge.
Carlsson kommenterar även Västlänken i Göteborg:
– Under kvartalet valde Trafikverket att häva kontraktet för projekt Korsvägen i Göteborg, där NCC ingår i konsortiet West Link Contractors. Vi anser att hävningen saknar giltig grund och kommer att kräva betydande skadestånd. Trafikverket har haft full insyn i projektet sedan starten 2018 och bär ansvaret för de faktorer som lett till projektets ändrade förutsättningar.
NCC:s nyckeltal tredje kvartalet 2025:
- Orderingången uppgick till 11 135 (13 264) MSEK
- Nettoomsättningen uppgick till 14 168 (14 277) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 767 (665) MSEK
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 718 (612) MSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till 534 (472) MSEK
- Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 5,47 (4,83) SEK
Perioden januari-september 2025:
- Orderingången uppgick till 38 530 (41 281) MSEK
- Nettoomsättningen uppgick till 39 788 (41 287) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 1 246 (1 188) MSEK
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 146 (1 085) MSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till 865 (851) MSEK
- Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 8,85 (8,71) SEK