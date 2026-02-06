Stark ökning hos Emilshus

Fortsatta förvärv av fastigheter med god direktavkastning lyfter förvaltningsresultatet med 39 procent hos Emilshus. Innevarande år bedöms bjuda på en fortsatt god ökning.

Förutom att förvaltningsresultatet har haft en god tillväxt så påverkas resultatet också av en positiv värdeökning i beståndet. Tillsammans innebär det att resultatet ökade till 524 mkr jämfört med 288 mkr under året innan.

Förvärven under senare delen av 2025 innebär också att bolaget redan nu lägger en prognos om att förvaltningsresultatet med nuvarande fastighetsbestånd samt redan kända kommande tillträden kommer att uppgå till 480 miljoner kronor för 2026.

Ur Emilshus bokslut för 2025:

Intäkterna ökade med 33 % till 896 miljoner kronor (674).

Förvaltningsresultatet ökade med 39 % till 414 miljoner kronor (297).

Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 25 % till 2,95 kronor per stamaktie (2,36).

Periodens resultat uppgick till 524 miljoner kronor (288), vilket motsvarar 3,86 kronor per stamaktie (2,28).

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med 270 miljoner kronor (127).

Värdeförändringar finansiella instrument påverkade resultatet med –28 miljoner kronor (–37).

Operativt kassaflöde ökade med 41 % och uppgick till 379 miljoner kronor (270).

Nettoinvesteringarna uppgick till 3 098 miljoner kronor, varav 2 953 miljoner kronor var hänförligt till fastighetstransaktioner.

Ur Emilshus bokslut för kvartal 4 2025: