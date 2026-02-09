Stark marginal hos Zengun

Entreprenadföretaget Zengun, fokuserat på komplexa projekt i Stockholmsregionen levererar ett starkt resultat om 84 mkr. Rörelsemarginalen är hela 6,3 procent.

Rörelseresultatet för Zengun uppgår till 151,2 mkr (150,4) för 2025. Det innebär att marginalen i rörelsen ökade något då nettoomsättningen var något lägre under 2025 jämfört med 2024.

–Trots fortsatt osäkerhet på marknaden ökade efterfrågan och det fjärde kvartalet kunde summeras till ett av Zenguns bästa någonsin, kommenterar vd Nick Salonen resultatet.
–Vår tydliga strategi att satsa på kommersiella byggprojekt i Stockholmsområdet, jobba i nära samverkan med uppdragsgivarna och bygga starka team resulterade i ökad omsättning. I kvartal fyra uppgick omsättningen till 745 mkr och rörelseresultatet (EBITA) till 46 mkr.

Omsättningen under kvartal 4 2025 var högre än motsvarande period året innan. Det är det andra kvartalet i rad som bolagets omsättning åter ökat jämfört med 2024 och det beror på att produktionstakten ökat i bolagets projekt.

Orderstocken är nu 2948 mkr (3099), efter att orderingången under 2025 varit cirka  650 mkr lägre än året innan.

Ur Zenguns bokslut för 2025:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 407,3 mkr (2 584,5)
  • EBITDA uppgick till 157,5 mkr (157,3) motsvarande en EBITDA-marginal om 6,5% (6,1)
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 151,2 mkr (150,4) motsvarande en rörelsemarginal om 6,3% (5,8)
  • Periodens resultat uppgick till 84,0 mkr (70,3)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67,7 mkr (31,6)
  • Orderingången uppgick till 2 256,3 mkr (2 891,7)
