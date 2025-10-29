Stark handelssatsning hos Alecta Fastigheter

Med handelsfastigheter för 8,5 mdr är Alecta Fastigheter en betydande aktör inom handelsfastigheter. Och större och vassare ska man bli. Flera nyrekryteringar har gjorts inför satsningen och Alecta Fastigheter är öppna för flera transaktioner.

Tobias Rönnberg är sedan årsskiftet affärsområdeschef för handel hos Alecta Fastigheter. Inom kort sjösätts den strategi han tillsammans med den övriga ledningen tagit fram för det bestånd med stora handelsfastigheter bolaget äger. Handelssegmentet ska växa både genom utveckling av befintliga anläggningar och via nettoförvärv.

En viktig del i den strategin är att Alecta Fastigheter bygger upp en egen organisation för uthyrning och affärsutveckling för handelsfastigheterna. Tidigare har de uppgifterna utförts av konsulter, men nu tar man alltså över det arbetet med egen personal.

Rönnberg har gjort fyra externa nyrekryteringar samt en intern rekrytering för att skapa teamet. Stort fokus har lagts på att bygga ett starkt uthyrningsteam som verkligen kan detaljhandel.

Från Diös kommer Sandrina Zetterström och blir Leasing Manager. Vid Diös var hon Affärsutvecklare och hon har tidigare varit butikschef på Lindex och Babyproffsen.

Nina Sundberg blir Leasing Manager och hon kommer nu närmast från Citycon där hon var Director Leasing. Tidigare har hon även varit Leasing Manager på Newsec och Centrumchef samt Marketing Manager på Citycon.

Olivia Lindström blir även hon Leasing Manager och kommer närmast från Gate46 där hon varit Fastighetskonsult. Tidigare har hon varit Head of Retail på Filippa K samt Avdelningschef på NK.

Lena Rune som närmast kommer från AMF Fastigheter där hon varit asset manager blir nu commercial manager med inriktning mot projektledning och analys. Hon har tidigare även haft roller inom marknad, centrumledning och förvaltning på AMF Fastigheter och Unibail Rodamco.

Internt rekryteras Trude Tellefsen som leasing manager. Hon fortsätter att jobba med Solna C. Tidigare arbetsplatser har varit Gate46, CBRE och Newsec.

– De här rekryteringarna är ett startskott för den satsning vi nu gör inom handelsfastigheter och teamet kommer växa ytterligare under 2026 säger Tobias Rönnberg till Fastighetsvärlden. Vi ser en möjlighet i att kliva framåt i ett segment som haft det motigt. Många av våra nuvarande handelsplatser och köpcentrum har en tydlig stadsutvecklingspotential, fortsätter han.

Genom nyrekryteringarna ska man komma närmare sina hyresgäster och kunna ge en bättre service samt fånga upp förändringssignaler tidigt. Att ha egen stark uthyrningskompetens ser Rönnberg som strategiskt viktigt.

– Mycket kan utvecklas i våra befintliga fastigheter där vi fortsätter att investera och vässa våra erbjudanden. Att se över hyresgästmixen kontinuerligt är viktigt. Men vi kommer också bli mer aktiva via transaktioner. Det kommer att bli både förvärv och försäljningar men vi siktar helt klart på nettoförvärv, säger Tobias Rönnberg.

Det är främst i storstäderna man ser tillväxtmöjligheter och de tydligaste marknaderna Alecta Fastigheter kommer att titta på för nya handelsinvesteringar är Stockholm, Göteborg och eventuellt Malmö.

I Alecta Fastigheters bestånd finns Solna Centrum, Bredden i Upplands Väsby, Värmdö Marknad och Värmdö köpcentrum, Flygfältet Handelsområde i Norrtälje, Asecs i Jönköping, Krämaren och Vågen i Örebro samt Kvarteret Giraffen i Kalmar. Till det kommer Kongahälla utanför Göteborg som man äger tillsammans med Adapta samt delägandet i Stadsrum som bland annat äger Farsta Centrum.

Handelsfastigheter utgör 17 procent av den direktägda portföljen och omfattar ungefär 300.000 kvm. Dessa fastigheter har omkring 40 miljoner besökare per år.