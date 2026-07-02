Stadium Outlet till Gränbystaden – hyr 1 200 kvm

Stadium Outlet har tecknat avtal med Atrium Ljungberg om en etablering i Gränbystaden i Uppsala. Den nya butiken omfattar cirka 1 200 kvadratmeter och öppnar den 24 september.

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– Gränbystaden är en av de starkaste handelsplatserna i regionen och en naturlig nästa etablering för oss. Uppsala är, i många avseenden, en idrottsstad – med ett starkt föreningsliv och många människor som lever ett aktivt liv – vilket ligger helt i linje med vår vision att vara en möjliggörare för fler att leva det aktiva livet, säger Markus Enebrink, head of store operations på Stadium Outlet.

– Vi är väldigt glada över att välkomna Stadium Outlet till Gränbystaden. Sport och aktiv livsstil är en kategori som fortsätter att vara viktig för många konsumenter, och Stadium Outlet blir ett starkt komplement till vårt befintliga utbud. Etableringen gör att vi kan möta fler behov och stärka helhetsupplevelsen för våra besökare, säger Elsa Merhawi, chef leasing retail på Atrium Ljungberg.

Med över 160 butiker, restauranger och serviceenheter är Gränbystaden redan en av Sveriges största handelsplatser. Under 2025 uppgick den totala omsättningen till 3,7 miljarder kronor och området lockar årligen omkring 10 miljoner besökare.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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