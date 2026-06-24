Staden hyr 1 100 kvm i Skärholmen centrum

Skärholmen Centrum, som ägs av Grosvenor, har tecknat avtal med Stockholms stad om etablering av ett Jobbtorg Stockholm och en lokal för information och förtidsröstning. Satsningen omfattar totalt lokaler på 1 100 kvadratmeter och innebär långsiktiga investeringar i lokal arbetsmarknad och ökat valdeltagande inför höstens val.

Det utökade samarbetet med Stockholms stad stärker Skärholmen Centrums roll som södra Stockholms stadskärna och central mötesplats för handel, samhällsservice, kultur och nöje.

– Samarbetet är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av Skärholmen Centrum som en levande destination med både handel, upplevelser och samhällsservice. Genom att skapa plats för Jobbtorg och vallokal stärker vi centrumets roll i människors vardag och gör det ännu mer relevant, tillgängligt och välkomnande för boende i hela sydvästra Stockholm, säger Eva Enochsson, Director Asset Management för Skärholmen Centrum.

Som en del av centrumets fortsatta utveckling omvandlas en lokal om cirka 1 050 kvadratmeter med utsikt mot Skärholmstorget till nya ytor för Jobbtorg Stockholm. Verksamheten riktar sig både till unga och vuxna som står utanför arbetsmarknaden och drivs av Stockholms stad genom arbetsmarknadsnämnden. Jobbtorg, som öppnar i januari, erbjuder bland annat jobbcoachning, hjälp med CV och praktik, yrkeskurser, studie- och yrkesvägledning samt matchning mot arbetsgivare.

– Genom att etablera ett Jobbtorg i Skärholmen Centrum får fler invånare nära till stöd, vägledning och kontakter som kan leda vidare till arbete eller studier. Vår ambition är att göra vägen till egen försörjning både kortare och enklare, säger Arvid Vikman Rindevall (S), arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Därutöver öppnar en lokal om 125 kvadratmeter för att lyfta de allmänna valen, mitt i Skärholmen Centrum i direkt anslutning till bland annat Gina Tricot, MQ och H&M. Lokalen används av Stockholms stad genom Skärholmens stadsdelsnämnd mellan den 3 och 19 augusti för att skapa bättre förutsättningar för ett högre deltagande och ett starkt lokalt engagemang inför höstens val. Därefter fungerar den som en förtidsröstningslokal som drivs av valnämndens kansli fram till valet den 13 september.

– Genom att placera en lokal för förtidsröstning centralt och lättillgängligt i Skärholmen Centrum vill vi göra det enkelt för stockholmarna att använda sin rösträtt, säger Eva Debels, kanslichef på Stockholms stads valnämnd.