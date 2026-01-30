Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg. Vakansgraden upp till 13% för kontor hos AL

AL redovisar ett stabilt resultat.

– Vi avslutar 2025 med ett stabilt fjärde kvartal där hyresintäkter och driftöverskott växer med 3%. Det drivs främst av färdigställandet av vårt projekt PV Palatset i Hagastaden. Under 2026 kommer vi dessutom att färdigställa ytterligare sju projekt, vilka successivt kommer att ge ökade hyresintäkter, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Under fjärde kvartalet minskade hyresintäkterna i jämförbart bestånd med -1,3% (2,8).

