Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Vakansgraden upp till 13% för kontor hos AL

AL redovisar ett stabilt resultat.
– Vi avslutar 2025 med ett stabilt fjärde kvartal där hyresintäkter och driftöverskott växer med 3%. Det drivs främst av färdigställandet av vårt projekt PV Palatset i Hagastaden. Under 2026 kommer vi dessutom att färdigställa ytterligare sju projekt, vilka successivt kommer att ge ökade hyresintäkter, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
Under fjärde kvartalet minskade hyresintäkterna i jämförbart bestånd med -1,3% (2,8).

Ekonomisk uthyrningsgrad exklusive projektfastigheter var vid årsskiftet 89,0% (91,5). För kontorsfastigheter var uthyrningsgraden 87,1 procent.

– Hyresmarknaden visar tecken på att vakansutvecklingen kan ha nått sin kulmen, säger vd Annica Ånäs.

– Samtidigt blev sista kvartalet mångfacetterat. Vi tecknade ett stort antal avtal men mottog även en större uppsägning i slutet av året. Större affärer som senarelagts har också påverkat nettouthyrningen negativt. På helårsbasis är den ändå positiv, +5 mkr, vilket visar att verksamheten står stabil även i ett mer utmanande marknadsläge.

Bolagets nyckeltal för helåret:

  • Hyresintäkterna uppgick till 2 957 mkr (2 988) – varav jämförbart bestånd ökade med 1,3% (3,9).
  • Driftöverskottet uppgick till 2 124 mkr (2 150) – varav jämförbart bestånd ökade med 1,4% (4,3).
  • Projekt- och entreprenadomsättningen uppgick till 488 mkr (528) och bruttoresultatet till 2 mkr (1).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 307 mkr (1 425), motsvarande 2,07 kr/aktie (2,26).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till -89 mkr (-272) varav projektvinster uppgick till 127 mkr (48). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -138 mkr (-194).
  • Periodens resultat uppgick till 823 mkr (850), motsvarande 1,31 kr/aktie (1,35).
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 5 mkr (109), varav bolaget sagt upp – 7 mkr (-27) för avflyttning inför kommande projekt.
  • Periodens investeringar uppgick till 2 895 mkr (2 692) varav 86 mkr (411) avser förvärvade fastigheter, medan fastighetsförsäljningar uppgick till 0 mkr (2 148).
  • Aktiesplit 5:1 genomfördes under andra kvartalet. Jämförelsetal som påverkas av antalet aktier har justerats retroaktivt.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,74 kr/aktie (0,72), motsvarande en utdelningsandel av förvaltningsresultatet om 36% (32).

Nyckeltal för fjärde kvartalet:

  • Hyresintäkterna uppgick till 760 mkr (740) – varav jämförbart bestånd minskade med -1,3% (2,8).
  • Driftöverskottet uppgick till 530 mkr (516)
    – varav jämförbart bestånd minskade med -2,4% (1,4).
  • Projekt- och entreprenadomsättningen uppgick till 195 mkr (162) och bruttoresultatet till -3 mkr (-1).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 311 mkr (315), motsvarande 0,49 kr/aktie (0,50).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till -369 mkr (-301), varav projektvinster uppgick till 22 mkr (48). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 85 mkr (282).
  • Periodens resultat uppgick till -17 mkr (235), motsvarande -0,03 kr/aktie (0,37).
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till -12 mkr (-9), varav bolaget sagt upp 0 mkr (-1), för avflyttning inför kommande projekt.
  • Periodens investeringar uppgick till 818 mkr (1 133), varav 0 mkr (411) avser förvärvade fastigheter.
