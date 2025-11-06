Stabiliserad vakansgrad hos Hufvudstaden

Hufvudstadens rörelseresultat för tredje kvartalet, före värdeförändringar, ökar med dryga 3 procent jämfört med motsvarande period 2024.

För hela niomånadersperioden är ökningen dryga 6 procent.

Totalresultatet för niomånadersperioden lyfter rejält eftersom värdeförändringen i beståndet i år är betydligt mindre än för motsvarande period 2024. Under de senaste tre månaderna ligger värdet dessutom i princip still enligt den interna värdering som Hufvudstaden har gjort.

Vakanserna har ökat något till sedan halvårsskiftet, men betydligt mindre än under årets första 6 månader. Den totala ytvakansgraden var 14,9 procent (14,5 procent vid halvårsskiftet och 11,1 vid årsskiftet) och ytvakansgraden exklusive utvecklingsprojekt var 9,1 procent (8,7 procent vid halvårsskiftet och 6,7 vid årsskiftet). Den totala hyresvakansgraden uppgick till 10,8 procent (10,3 procent vid halvårsskiftet och 7,1 vid årsskiftet). Hyresvakansgraden exklusive utvecklingsprojekt var 7,3 procent (6,9 procent vid halvårsskiftet och 5,0 vid årsskiftet).

De omförhandlingar som genomförts för kontorslokaler under perioden har givit en hyresökning om 3 procent över tidigare uppindexerade nivåer på dessa avtal. Omförhandlingar avseende butikslokaler har däremot givit lägre nivåer.

Ur Hufvdstadens niomånadersrapport:

Hyresintäkter från fastighetsförvaltningen var 1 820 mkr (1 731), en ökning om 5 procent. Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 425 mkr (2 335).

Koncernens bruttoresultat ökade med 6 procent och uppgick till 1 214 mkr (1 141).

Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 47,7 mdr (47,1 vid årsskiftet).

Periodens orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter var -242 mkr (-1 094).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 527 mkr (-211).

Hufvudstadens vd, Anders Nygren, kommenterar resultatet

– Vi ser positiva tecken på hyresmarknaden. Efterfrågan på välbelägna kontors- och butikslokaler består och i Göteborg är intresset särskilt stort för lokaler i Kvarteret Johanna, där vi redan har en uthyrningsgrad på 65 procent. Det bekräftar styrkan i vårt erbjudande och för marknadsplatsen Fredstan.

– För årets tre första kvartal redovisar vi en ökning av bruttoresultatet med 6 procent och glädjande nog bidrar NK till förbättringen. Detaljhandeln präglas fortfarande av viss försiktighet, men signalerna om en gradvis återhämtning är tydliga.