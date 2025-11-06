Stabiliserad vakansgrad hos Hufvudstaden

Resultatet förbättras genom fortsatt stigande hyresintäkter och stillastående värdeutveckling på beståndet.

Annons

Hufvudstadens rörelseresultat för tredje kvartalet, före värdeförändringar, ökar med dryga 3 procent jämfört med motsvarande period 2024.

För hela niomånadersperioden är ökningen dryga 6 procent.

Totalresultatet för niomånadersperioden lyfter rejält eftersom värdeförändringen i beståndet i år är betydligt mindre än för motsvarande period 2024. Under de senaste tre månaderna ligger värdet dessutom i princip still enligt den interna värdering som Hufvudstaden har gjort.

Vakanserna har ökat något till sedan halvårsskiftet, men betydligt mindre än under årets första 6 månader. Den totala ytvakansgraden var 14,9 procent (14,5 procent vid halvårsskiftet och 11,1 vid årsskiftet) och ytvakansgraden exklusive utvecklingsprojekt var 9,1 procent (8,7 procent vid halvårsskiftet och 6,7 vid årsskiftet). Den totala hyresvakansgraden uppgick till 10,8 procent (10,3 procent vid halvårsskiftet och 7,1 vid årsskiftet). Hyresvakansgraden exklusive utvecklingsprojekt var 7,3 procent (6,9 procent vid halvårsskiftet och 5,0 vid årsskiftet).

De omförhandlingar som genomförts för kontorslokaler under perioden har givit en hyresökning om 3 procent över tidigare uppindexerade nivåer på dessa avtal. Omförhandlingar avseende butikslokaler har däremot givit lägre nivåer.

Ur Hufvdstadens niomånadersrapport:

  • Hyresintäkter från fastighetsförvaltningen var 1 820 mkr (1 731), en ökning om 5 procent. Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 425 mkr (2 335).
  • Koncernens bruttoresultat ökade med 6 procent och uppgick till 1 214 mkr (1 141).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 47,7 mdr (47,1 vid årsskiftet).
  • Periodens orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter var -242 mkr (-1 094).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 527 mkr (-211).

Hufvudstadens vd, Anders Nygren, kommenterar resultatet

– Vi ser positiva tecken på hyresmarknaden. Efterfrågan på välbelägna kontors- och butikslokaler består och i Göteborg är intresset särskilt stort för lokaler i Kvarteret Johanna, där vi redan har en uthyrningsgrad på 65 procent. Det bekräftar styrkan i vårt erbjudande och för marknadsplatsen Fredstan.

– För årets tre första kvartal redovisar vi en ökning av bruttoresultatet med 6 procent och glädjande nog bidrar NK till förbättringen. Detaljhandeln präglas fortfarande av viss försiktighet, men signalerna om en gradvis återhämtning är tydliga.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:52

Hyr ut hel fastighet till myndighet

Tar helt hus om 12.400 kvm på Kungsholmen.

Helheten ska vara större än delarna

FV Fokus. FV frågar ut Annica Carlsson, vd på Equator Arkitekter. Om att lyfta stadsmiljöer. Vad som är värt att bevara. Motsättningarna inom hållbarhetsbegreppet.
Bent Oustad , vd Fabege

Fabege hämtar sin nya vd från norskt storbolag

Tar över efter Stefan Dahlbo som suttit på vd-stolen sedan 2019.

FV-lista: Här är de som varit vd – längst av alla

Tillbaka i fokus för ny era

Marriott satsar i Stockholm

Kedjans tionde i Stockholm. Marknadsförs inför 250 miljoner medlemmar.

Coworkingaktör öppnar restaurang

Ger sig in i restaurangbranschen. ”Vi är en udda fågel inom coworkingbranschen.”
Krönika

Framförhållning – eller panik i slow motion

Viktoria Walldin om att ställa sig i Blomsterfondens bostadskö, att tänka om och att vilja ha odling och vinkvällar på seniorboendet. Om det finns några rum kvar då.

Stopp för Stockholms stads miljardaffär – för nu

Affären innehåller 1.200 bostäder.

Bekräftat: Brutal tysk miljardsmäll vid affär

FV:s uppgifter bekräftas.
Inflationsmålet om 2 procent är det viktigaste.

Som väntat: Styrräntan lämnas oförändrad

Förväntas ligga kvar på samma nivå en tid framöver.

Möjlig vändning – vakansgraden ner i city

Positiva signaler innanför tullarna, sämre utanför.

Ny aktör gör blågul premiär med miljardköp

Över tusen bostäder ingår i transaktionen.

Miljardaffärer – FV summerar säljarens tidigare avyttringar
Opinion

Dags att se Kista med fler glasögon

Bilden av Kista har länge dominerats av siffror: vakansgrader, hyresnivåer och kvadratmeter. Men bakom siffrorna finns en plats som driver Sveriges högteknologiska utveckling.

H.I.G. gör premiärköp i Norge – och jagar i Sverige

Förvärvat 25.000 kvm lokaler i en första transaktion.

100.000 kvm kontor på spel i 08-området

FV avslöjar. Kan få stor påverkan på kontorsmarknaden. En hyresgäst ser över sina lokaler.

Kan bli livsviktigt andrum för Kista

I väntan på bostadsmarknaden och Ericssons besked. Speciellt ett fastighetsbolag kan bli stor vinnare.

 Tillbaka till förstasidan