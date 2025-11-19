Anneli Jansson, Humlegården. Socialstyrelsen.

Stabil vakansgrad för Humlegården

Humlegårdens vakansnivå ligger kvar op 9 procent, samma som förra kvartalet. Hyresintäkterna ökade med 3 procent och uppgick till 1.535 mkr (1.491). Det framgår ur bolagets rapport för de tre första kvartalen.

Nyckeltalen för januari-september 2025:

  • Hyresintäkterna ökade med 3 procent och uppgick till 1 535 mkr (1 491).
  • Driftöverskottet ökade med 1 procent till 1 108 mkr (1 099).
  • Överskottsgraden i fastighetsförvaltningen uppgick till 76 procent (76).
  • Uthyrningsgraden exklusive projekt- och utvecklingsfastigheter uppgick till 91 procent.
  • Den genomsnittliga ökningen i omförhandlade hyresavtal uppgick till 4 procent (0).
  • Finansnettot uppgick till -284 mkr (-260). Ökningen tillskrivs förvärvet av fastigheten Fenix Stockholm (Skålen 30) i januari 2025.
  • Förvaltningsresultatet är i nivå med föregående år och uppgick till 777 mkr (782).
  • Humlegårdens finansiella ställning är stark. Belåningsgraden uppgick till 34 procent (32) och skuldkvoten till 9,3 ggr (8,6). Räntetäckningsgraden för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 4,0 ggr och 3,9 ggr under januari-september.

I oktober 2025, strax efter periodens utgång, genomförde Humlegården en stor uthyrning i Greenhouse (Päronet 8) i Solna strand, där Socialstyrelsen tecknat avtal om ca 17.600 kvm kontor med inflyttning våren 2027. Affären är den största kontorsuthyrningen i Sverige under 2025 och den tredje största uthyrningen i Humlegårdens historia.

– Kontorsmarknaden präglas till stor del av en fortsatt avvaktan, även om vi nu noterar en ökad aktivitet efter sommaren. Vi arbetar vidare med fokus på att bli valda och omvalda av våra kunder, ha ett attraktivt erbjudande samtidigt som vi är kostnadseffektiva. Vi ser tillbaka på ett kvartal då vi bibehåller starka nyckeltal. Den finansiella stabiliteten fortsätter att vara en av våra styrkor, liksom kvaliteten i såväl fastighetsbestånd som kundbas. Uthyrningen till Socialstyrelsen ser vi som ett kvitto på att vi är rätt positionerade med ett starkt erbjudande och ett kompetent och engagerat team, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården Fastigheter.

