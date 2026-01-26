SPG sålde bostäder för 3 mdr under 2025

Scandinavian Property Group (SPG) sålde totalt 935 bostäder med ett totalt värde om cirka tre miljarder i pågående bostadsprojekt i Norge och Sverige under 2025. Bolaget har nu en byggrättsportfölj på cirka 7.000 bostäder.

Bostäderna som är sålda är både hyres- och bostadsrätter.

– Vi är extremt nöjda med bostadsförsäljningen under 2025 givet de utmaningar som präglar både fastighetsmarknaden generellt men framförallt bostadsmarknaden med ett högt utbud, ändrade demografiska förutsättningar, samt fortsatt höga finansieringskostnader både för byggherre och konsument. Trots det har vi lyckat väldigt väl i samtliga våra lanserade bostadsprojekt och uppnått tillräcklig försäljningsgrad för att kunna byggstarta, säger Carl Zetterqvist, Managing Partner på SPG.

– SPG har vid ingången av 2026 en byggrättsportfölj på cirka 7.000 bostäder i Norge och Sverige med fokus på Stor-Stockholm och Stor-Oslo. Vi kommer under 2026 fortsätta att lansera nya bostadsprojekt i båda länder och vara fortsatt aktiva på transaktionsmarknaden. Vi tror att 2026 blir bättre än 2025 men fortsatt kommer rätt produkt på rätt läge vara avgörande för att kunna uppnå lyckade försäljningar i kommande projekt, avslutar han.