SPG sålde bostäder för 3 mdr under 2025

Scandinavian Property Group (SPG) sålde totalt 935 bostäder med ett totalt värde om cirka tre miljarder i pågående bostadsprojekt i Norge och Sverige under 2025. Bolaget har nu en byggrättsportfölj på cirka 7.000 bostäder.

Annons

Bostäderna som är sålda är både hyres- och bostadsrätter.

– Vi är extremt nöjda med bostadsförsäljningen under 2025 givet de utmaningar som präglar både fastighetsmarknaden generellt men framförallt bostadsmarknaden med ett högt utbud, ändrade demografiska förutsättningar, samt fortsatt höga finansieringskostnader både för byggherre och konsument. Trots det har vi lyckat väldigt väl i samtliga våra lanserade bostadsprojekt och uppnått tillräcklig försäljningsgrad för att kunna byggstarta, säger Carl Zetterqvist, Managing Partner på SPG.

– SPG har vid ingången av 2026 en byggrättsportfölj på cirka 7.000 bostäder i Norge och Sverige med fokus på Stor-Stockholm och Stor-Oslo. Vi kommer under 2026 fortsätta att lansera nya bostadsprojekt i båda länder och vara fortsatt aktiva på transaktionsmarknaden. Vi tror att 2026 blir bättre än 2025 men fortsatt kommer rätt produkt på rätt läge vara avgörande för att kunna uppnå lyckade försäljningar i kommande projekt, avslutar han.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Glad och sur reaktion på Episurfs affär

Reaktionen på morgens affär spretar. Det ena bolaget går upp 18 procent, det andra ned med 8 procent.

Förlikning mellan Engelbert och Selin

Ska betala 26 miljoner kronor.

Percy Nilsson och Granitor satsar på nytt hotell

Ambitionen är att skapa ett destinationshotell med spa. Totalt 9.000 kvm.

Batljans nya Episurf slår till med miljardköp

Börsbolag säljer och blir delägare. Mer än 600 bostäder och en citygalleria ingår i köpet. FV berättar om beståndet och affären.

Jens Andersson: ”Ambitionen är att hålla ett högt tempo”

Grönt ljus för Balders satsning på Garbo

Ändrat från trä till betong och även bytt namn.

Wihlborgs förlänger 12.000 kvm med Ericsson

Även Atrium Ljungberg och Corem har förlängt avtal med telekomjätten. Vasakronans stora kontrakt återstår.

Sju chefsekonomer: Då höjer Riksbanken räntan

En av sju spår en höjning redan i år medan en tror det dröjer ända till hösten 2027.

Oscar Engelbert vann striden – krävdes på 100 miljoner

Peter Eriksson: ”Domen är bedrövlig, jag överklagar”.

Tvättbjörnen köper för 200 mkr

Säljaren i mål med försäljning tre av fyra.

Stendörren köper portfölj för 1,3 miljarder

Fastigheterna är fullt uthyrda. Total uthyrningsbar yta: 63.000 kvadratmeter.

Säljer högt bostadshus inom tullarna

Säljer efter fem års innehav. Nybyggt med vattenutsikt. FV berättar om priset och prisutvecklingen.

Vasakronan hyr ut 3.600 kvm

Hyr bland annat ut 2.500 kvm till WSP. Lämnar fastighet som ingick i affär för 2,4 miljarder kronor.

Bakslag för Castellums stora logistikpark

Castellum kommenterar regeringsbeslutet.

Vill hitta lönsamhet i de oslipade diamanterna

FV Fokus. FV frågar ut Gustaf Segerborg, vd på Flexfast.  Om att fynda på en bottenfrusen marknad.  Orealistiska prisförväntningar.  Hur man ökar hyresgästens betalningsvilja.

 Tillbaka till förstasidan