SPG förvärvar sju LSS-fastigheter

SPG stärker sin position ytterligare inom social infrastruktur genom förvärv av sju fastigheter belägna i Storstockholm och Småland. Förvärvet omfattar både färdigutvecklade enheter samt pågående utvecklingsprojekt.

Samtliga fastigheter används för LSS-verksamhet (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och hyrs ut till etablerade vårdoperatörer med stark närvaro inom den svenska omsorgssektorn.

Förvärven är en del av SPGs tillväxtstrategi inom segmentet social infrastruktur och bidrar till att ytterligare stärka bolagets portfölj med stabila kassaflöden och långsiktiga hyresgästrelationer.

Per idag omfattar portföljen cirka 15 fastigheter med ett samlat värde om cirka 400 miljoner.

– Förvärven är helt i linje med vår satsning inom segmentet. Fastigheterna håller en god standard och har en genomsnittlig hyreslöptid om cirka 17 år. Vi arbetar för närvarande med flera ytterligare förvärv till satsningen, säger Björn Alexanderson, partner på SPG.