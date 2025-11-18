SPG fortsätter sin expansiva satsning inom social infrastruktur genom att förvärva fyra nya fastigheter belägna i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Västerås. Fastigheterna används för LSS-verksamhet och drivs av några av Sveriges ledande vårdoperatörer inom sektorn. Fastigheterna förvärvas av Malmöhus Invest Stockholm.

Helax Capital Markets har agerat säljrådgivare och initierat affären.

Samtliga fastigheter håller en hög miljöprofil och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket ligger helt i linje med SPG:shållbarhetsstrategi.

– Fastigheterna ligger i eftertraktade lägen och hyresavtalen löper med en genomsnittlig kontraktlängd om 15 år, vilket är helt i linje med vår strategi. Förvärven stärker vår position inom social infrastruktur ytterligare, säger Björn Alexanderson, partner på SPG.

Med detta förvärv förstärker SPG ytterligare sin närvaro på marknaden för samhällsfastigheter med fokus på vård och omsorg, ett segment som kännetecknas av stabila hyresgäster, samhällsnytta och långsiktigt värdeskapande.

De fyra fastigheterna erbjuder trygga och moderna miljöer för såväl brukare och verksamhet. SPG planerar fortsatt tillväxt inom segmentet med flera pågående förvärv och projekt inom social infrastruktur.

Malmöhus Invest AB är ett investmentbolag med säte i Malmö och Ängelholm och med verksamhet i Mälardalsregionen och Stockholm. Bolaget har tre grundare och partners: Lars Rosvall, Roger S Eriksson och Mats Nilstoft. Bolaget grundades 2012.