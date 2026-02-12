Beslutad projektvolym om hela 30 miljarder kronor
Läs om projekten.
Läs om projekten.
Det låter både obehagligt och oförutsägbart – en ny, tvingande fastighetsavgift. Regeringens planer på en lag om områdessamverkan har väckt …
Hyrt ut till en handfull hyresgäster.
Svenska Handelsfastigheters bestånd består nu av över 300 fastigheter.
Tecknat kontrakt efter att varit borta i sju år.
Tredje flaggskeppsbutiken. Fastighetsägarens 16:e hyresgäst i projektet.
Spridd risk och finansnettot grejade resultatet.
Kafé stängde ner 2022, först nu är det klart med ny hyresgäst.
Nya framtagna befolkningsprognoser medgör att Stockholm stad ändrar i planerna. Expansiv investerare tar över i området.
Omtalad fastighet. Politiker ger besked.
Letat nya lokaler i några år och besökt massor av potentiella adresser. Se flera bilder.
FV listar 50 personer som gått från rådgivningssidan till fastighetsägarsidan. Läs om den ”vanligaste” övergången.
Tecknat avtal med samarbetspartner. Lanserar nytt koncept.
Byggnad som är 115 år gammal.