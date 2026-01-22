Specialfastigheter väljer Sveavägen 44 för sitt HK

Specialfastigheter har tecknat ett hyresavtal med Skandia Fastigheter om 920 kvadratmeter kontorslokaler på Sveavägen 44 i centrala Stockholm. Flytten går efter sommaren. Därmed lämnar fastighetsbolaget Bonnierhuset på Torsgatan 21.

Valet av Sveavägen 44 grundar sig i en kombination av läge, funktionalitet och möjligheten att i nära dialog skapa en arbetsplats som möter verksamhetens behov över tid.

– Vi tackar Skandia Fastigheter för ett gott samarbete i processen som varit och vi på Specialfastigheter ser fram emot flytten till Sveavägen 44. Det är en arbetsplats som möter våra behov och som ger oss utrymme att kunna fortsätta växa som bolag, säger Alexandra Laurén, vd på Specialfastigheter.

Fastighetens gedigna serviceutbud med restauranger, hotell, mötesanläggning och matbutik med deli skapar mervärden för såväl hyresgästernas verksamheter som medarbetare och bidrar till en effektiv arbetsvardag. Med t-banestation rakt utanför dörren och garage med plats för både cyklar och bilar i ett centralt läge är helhetskonceptet svårslaget.

– Vi är mycket glada över att välkomna Specialfastigheter som hyresgäst, och självklart är det en extra fjäder i hatten att få detta förtroende av en branschkollega. För oss är en framgångsrik hyresgästrelation mer än ett avtal och nu ser vi fram emot ett nära samarbete. Det handlar om att tillsammans skapa en funktionell och hållbar arbetsplats som långsiktigt bidrar till hyresgästens framgång, säger Markus Pfister, fastighetschef för Kontor och Samhällsfastigheter på Skandia Fastigheter.

Fastigheten, som av många kallas Thulehuset eller Skandiahuset, uppfördes mellan 1938 och 1942 åt försäkringsbolaget Thule efter ritningar av arkitekten Gustaf Clason. Då var rationalitet och effektivitet ledord och kontorshuset blev ett av de mest effektiva i landet. Över tusen kontorister satt på långa led och lämnade post på transportband som löpte längst med fastighetens fönster mellan de olika avdelningarna. 1963 slogs Thulebolagen ihop med Skandia som satt där fram till 2010.