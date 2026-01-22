Specialfastigheter väljer Sveavägen 44 för sitt HK

Specialfastigheter har tecknat ett hyresavtal med Skandia Fastigheter om 920 kvadratmeter kontorslokaler på Sveavägen 44 i centrala Stockholm. Flytten går efter sommaren. Därmed lämnar fastighetsbolaget Bonnierhuset på Torsgatan 21.

Annons

Valet av Sveavägen 44 grundar sig i en kombination av läge, funktionalitet och möjligheten att i nära dialog skapa en arbetsplats som möter verksamhetens behov över tid.

– Vi tackar Skandia Fastigheter för ett gott samarbete i processen som varit och vi på Specialfastigheter ser fram emot flytten till Sveavägen 44. Det är en arbetsplats som möter våra behov och som ger oss utrymme att kunna fortsätta växa som bolag, säger Alexandra Laurén, vd på Specialfastigheter.

Fastighetens gedigna serviceutbud med restauranger, hotell, mötesanläggning och matbutik med deli skapar mervärden för såväl hyresgästernas verksamheter som medarbetare och bidrar till en effektiv arbetsvardag. Med t-banestation rakt utanför dörren och garage med plats för både cyklar och bilar i ett centralt läge är helhetskonceptet svårslaget.

– Vi är mycket glada över att välkomna Specialfastigheter som hyresgäst, och självklart är det en extra fjäder i hatten att få detta förtroende av en branschkollega. För oss är en framgångsrik hyresgästrelation mer än ett avtal och nu ser vi fram emot ett nära samarbete. Det handlar om att tillsammans skapa en funktionell och hållbar arbetsplats som långsiktigt bidrar till hyresgästens framgång, säger Markus Pfister, fastighetschef för Kontor och Samhällsfastigheter på Skandia Fastigheter.

Fastigheten, som av många kallas Thulehuset eller Skandiahuset, uppfördes mellan 1938 och 1942 åt försäkringsbolaget Thule efter ritningar av arkitekten Gustaf Clason. Då var rationalitet och effektivitet ledord och kontorshuset blev ett av de mest effektiva i landet. Över tusen kontorister satt på långa led och lämnade post på transportband som löpte längst med fastighetens fönster mellan de olika avdelningarna. 1963 slogs Thulebolagen ihop med Skandia som satt där fram till 2010.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Torghusen, Realy Bostad, H2.

Köper bostadsprojekt i Sollentuna

Utökar därmed den totala portföljen till cirka 1.350 bostäder.

Bildextra: Så blir JM:s lyxbostäder i Marievik

Stockholms största nyproducerade lägenheter.
Folksam, Gävlegatan 22, Blästern 6.

Flyttar från Solna till innerstan

Lämnar Solna Business Park för innerstan och ökar lokalytorna.

Säljer till överraskande köpare på Stora Essingen

Avyttrar del av portföljen som förvärvades av Lärarförbundet 2019.

Bästa rådgivarna 2025 – i varje segment

CBRE vinner två klasser och C&W, Catella, JLL samt Colliers en vardera.

Hyr ut 7.400 kvm till polisen

Gör stor uthyrning. Tidigare butikslokal omvandlas.

Blir ny transaktionschef hos Svefa

Gör ytterligare en förstärkning inom transaktionsteamet.

Catena tar in 2,8 miljarder – redo för köpet om 9 miljarder

Har goda försvärvsmöjligheter även efter det planerade rekordköpet.

Smäll för Pandox: Stor kedja i rekonstruktion

9 hotellfastigheter med totalt 1.859 rum berörs. Pandox ledning ser lugnt på situationen.
Slussgården, Snäckan 8, tegelbacken. Konferens

Klart: Blir operatör för Slussgårdens stora i city

✓En av citys största konferensanläggningar. ✓Nära 5.000 kvm. ✓150-årigt familjeföretag blir operatör.

Klart: Koras som bästa rådgivare

Ny etta i toppen. 15 transaktionsexperter rangordnas utifrån genomförda säljuppdrag. Se även flera olika listor.

Söker 6.000 kvm lokaler i centrala Stockholm

Sökområdet är CBD eller strax utanför.

Duo i offensiv inom lättindustri – vill dubbla

Slutförde tillsammans en första transaktion i oktober. Initialt mål är att dubbla portföljstorleken.
Einar Mattsson Humlegården, Ribosomen, Hagastaden

Duo ska utveckla kvarter i Hagastaden

Omfattar cirka 7.500 kvm kontor, cirka 900 kvm lokaler och cirka 6.500 kvm bostäder.

 Tillbaka till förstasidan