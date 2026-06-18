Specialfastigheter bygger ut åt SiS

Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialfastigheter har skrivit under ett hyresavtal för en ny byggnad på Folåsa ungdomshem i Vikingstad utanför Linköping. Folåsa kommer efter utbyggnationen ha cirka 50 vårdplatser för flickor. Avdelningarna planeras att börja användas under första kvartalet 2028.

Den nya byggnaden på Folåsa ungdomshem är en del av SiS och Specialfastigheters gemensamma satsning på att skapa moderna, trygga och ändamålsenliga miljöer. Byggnaden är utformad för att möta de specifika behoven hos både ungdomar och medarbetare, med fokus på säkerhet, trivsel och effektivitet.

– Satsningen på Folåsa är ett viktigt steg i vårt arbete med att förbättra förutsättningarna för vård och behandling. Det blir ett mycket välkommet tillskott av antalet vårdplatser. De nya lokalerna, som är anpassade för dagens krav på tvångsvård, kommer att ge oss möjlighet att erbjuda en trygg och strukturerad miljö för de ungdomar som är placerade hos oss, säger SiS generaldirektör Martin Valfridsson.

Den nya byggnaden kommer att innehålla två avdelningar med totalt fyra boendegrupper och 16 boendeplatser, samt två platser för vård i enskildhet (VIE). Genom att dela upp byggnaden i mindre enheter skapas överblickbara avdelningar med en tydlig struktur, vilket främjar en trygg och stabil miljö för ungdomarna. Efter utbyggnaden kommer Folåsa att ha cirka 50 vårdplatser för flickor. Avdelningarna planeras att börja användas under första kvartalet 2028.

– Den här satsningen är ett viktigt tillskott till vår verksamhet här på Folåsa. Moderna och ändamålsenliga avdelningar förbättrar våra möjligheter att ge en trygg och säker vård och behandling. Att vi växer som ungdomshem innebär också att vi blir fler medarbetare som kan vara med och bidra till vårt viktiga och meningsfulla uppdrag, säger Kristina Granlund, institutionschef på SiS ungdomshem Folåsa.

Byggnaden uppförs med hjälp av prefabricerade moduler, vilket möjliggör en effektiv och snabb byggprocess. Modulerna tillverkas i fabrik samtidigt som mark- och grundarbeten påbörjas på plats, vilket förkortar den totala byggtiden.