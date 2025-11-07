”Spadtag” i tegel för Gasverkets sista etapp

Under fredagen togs det symboliska spadtaget för Gasverkets sista etapp genom att Stockholms stad tillsammans med CA Fastigheter och Åke Sundvall murade varsin tegelsten. Ceremonin lyfter fram arkitekturen, materialet och den omsorg som lades ner när Gasverket byggdes.

Sista etappen, se illustration: Gasverket östra utgörs av del av fastigheten Hjorthagen 1:3. Från fastigheten ska 14 nya fastigheter styckas av, där tre av dem blir 3D-fastigheter och elva blir 2D-fastigheter.

Del av spaltgasverket och Hus 19 planeras att rivas för att ge plats till ny bebyggelse, gator och torg. Under det befintliga spaltgasverket ligger ett underjordiskt garage. Där ska två nätstationer ligga samt göras plats för bil- och cykelparkering och soprum och hissar.

Hus 29, Kolladan, ska demonteras ner för att senare återuppföras, för nytt innehåll samt en tillbyggnad.

Hus 21, Hus 26-24-25 och Hus 30, som alla ligger längs Brobergsgatan kommer att renoveras och få en mindre tillbyggnad.

Hus 15-16, Markenteriet anses vara i så dåligt tekniskt skick att den byggnaden kommer att rivas. På platsen uppförs en ny byggnad i liknande storlek.

I den sista delen av Gasverket kommer flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader att renoveras och moderniseras för nya verksamheter. Dessutom tillkommer cirka 200 bostäder och 30.000 kvadratmeter för handel, service och kontor. Det planteras träd och annan grönska på torg, i parken och utmed stråken i området. Stockholms stad har i flera år gjort betydande insatser, förberett och planerat för detta nästa steg i omvandlingen av Gasverket -från gasproduktion till ett öppet och levande område.

– Det vi nu ser växa fram kommer både vara del av ett lokalt centrum för de som bor här men det kommer också att vara en destination för kultur och upplevelser för såväl stockholmare som långväga besökare. Det blir nya verksamheter för en ny tid, säger Anders Österberg, exploateringsnämndens ordförande (S), Stockholms stad.

CA Fastigheter har sedan tidigare utvecklat flera av byggnaderna i Gasverket och har markanvisningar för merparten av byggnaderna i den östra delen. De kommer att utveckla befintliga byggnader, bygga 112 nya bostäder samt all därutöver kommersiell yta. Åke Sundvall har markanvisning för 86 bostäder. Inflyttning i lokaler och bostäder kommer att ske i etapper.

– Vi har utvecklat Gasverket sedan 2016 och kommer fortsätta med samma kvalitetsfokus för att skapa en attraktiv miljö för arbete, service, upplevelser och bostäder. Det är utmanande att förvandla de 130-åriga byggnaderna till moderna lokaler men känns viktigt hållbarhetsmässigt. Vi siktar på att skapa Stockholms trevligaste kvarter!, säger Malin Claesson, vd, CA Fastigheter

– Det är med stolthet och ödmjukhet vi tar oss an det här kvarteret i Gasverket, tack för att vi får vara med och skriva nästa kapitel i den här fantastiska stadsdelen, säger Martin Sundvall, vd, Åke Sundvall.

Efter över hundra år av industriverksamhet upphörde gasproduktionen i Värtagasverket i januari 2011 och omvandlingen har pågått sedan dess. De flesta av de gamla industribyggnaderna är blåklassade, vilket är den högsta nivån av kulturhistorisk skyddsklassning. För att området ska kunna bli en stadsmiljö kommer lokalerna att kunna anpassas så att det går att driva många olika slags verksamheter, till exempel genom att öppna upp för nya fönster insläpp av dagsljus.

2033 beräknas hela den östra delen av Gasverket stå färdigt, inklusive gator och parker. Inflyttning i lokaler och bostäder kommer att ske i etapper.

Gasverkets omvandling har pågått sedan 2011. De första verksamheterna flyttade in 2019. Idag finns såväl museum, skolor, förskola, butiker och restauranger här. Under 2027 flyttar Kungliga Operan in i Gasklocka 2 under tiden som Operahuset renoveras.