Wihlborgs, Helsingborg
Mohammad Mozaffari, regionchef på Heras samt Magnus Leeman, VD på Leeman entreprenad. Foto Wihlborgs.

Spadtag för Wihlborgs nya anläggning i Helsingborg

Under onsdagen togs ett första spadtag för Heras (tidigare Heda) nya anläggning i Helsingborg där Wihlborgs är fastighetsägare. Den nya anläggningen är en viktig del i Heras fortsatta expansion inom områdesskydd i Sverige. På det populära verksamhetsområdet Väla Södra kommer 1 650 kvm lager att uppföras.

Annons

Heras, som arbetar med montage och service av stängsel och grindar, finns i dag etablerade i tre lokaler hos Wihlborgs, och samlokaliserar nu sin verksamhet på Väla södra, Grustaget 1.

Ny- och ombyggnadsprojektet på Grustaget 1 innebär att Heras hyr totalt 2 379 kvm LOA, varav 729 kvm avser kontor och 1 650 kvm lager/produktion.

Deltar på första spadtaget gör bland andra Andreas Ivarsson, projekt- och utvecklingschef och vice vd på Wihlborgs, Mohammad Mozaffari, regionchef på Heras och Magnus Leeman, vd på Leeman entreprenad.

– Grustaget 1 är den sista större delen i utvecklingen av den här fastigheten. Efter etableringarna för Renta och det nya lagret som färdigställdes 2024 känns det väldigt bra att nu kunna komplettera med ytterligare en flexibel lager- och produktionsbyggnad. Det är en investering som ligger helt rätt i tiden, där vi ser en stark efterfrågan på den här typen av moderna och yteffektiva lokaler i området, säger Magnus Lambertsson, regionchef Helsingborg hos Wihlborgs till Fastighetsvärlden.

Han fortsätter:

– Vi har haft ett långt och gott samarbete med Heras genom deras tre tidigare etableringar i Helsingborg, så det är särskilt roligt att de nu väljer att samla sin verksamhet hos oss på Grustaget 1. Det här är ett tydligt exempel på hur vi tillsammans med kunden kan skapa rätt förutsättningar för fortsatt utveckling och samtidigt ta tillvara potentialen i en befintlig fastighet.

Projektet omfattar renovering av befintliga kontorsytor och uppförande av en ny lagerbyggnad som kopplas samman med kontoret genom en förbindelsegång. Bland de invändiga åtgärderna finns nytt ventilationssystem, ommålning, nya golv, undertak, interntrappa, belysning och pentry.

Entreprenör för projektet är Västra Berga Bygg tillsammans med Leeman entreprenad.

Målsättningen är att certifieras med Miljöbyggnad silver. Inflyttning beräknas ske i början av 2027.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 13:07

Lovable hyr av AMF i Urban Escape

Gör stor förhyrning i centrala Stockholm. FV berättar om lokalerna.

Hufvudstaden om upprivna miljözonen: ”Välkommet”

”Beslutsunderlaget har inte varit tillräckligt genomarbetat.”

Storbolag söker lokaler för nytt HK

Väljer bort Stockholms CBD. Nobbar även Kista.

Nio hyresgäster på jakt efter totalt 90 000 kvm kontor

Bildextra: Batljans sjätte till börsen

En sjunde notering kan komma redan i höst.

Ny vd på Convendum

Byter vd i det tidigare krisdrabbade bolaget.

Lansa köper från Peab

Upprepar nästan tidigare transaktion.

Podd: Anneli Jansson om bolagets förändring

”Vi har gjort en otroligt stor resa på den finansiella sidan i bolaget.”

Miljözon i Stockholm skrotas – fastighetsägare pustar ut

”En seger för det sunda förnuftet”, säger Dennis Wedin (M).

Klartecken för Mälarbanan i Solna – flera bolag kan jubla

Segdraget projekt tar ett steg framåt.

Sålt allt efter Northvolts konkurs

Priset blev allt högre. FV berättar om processen.
Visionsbild av Kajgatan vid Bällstaviken och porträttbild på Stefan Mossvall

18 000 kvm vid Pripps-tomten – fler hyresgäster in

”Området är som en egen liten stadsdel.”

Två nya köp av SHF om totalt 15 000 kvm

Genomför två transaktioner. Välkända hyresgäster.

LogiDev och Winäs köper från SBB och Adductor

Målet är att skapa ett nytt nav för handel, proffshandel, industri och logistik.

Podcasten Fastighet & Finans om Ilija Batljans senaste drag

I senaste avsnittet av podcasten kommenteras Sveafastigheter och Klarabos sammanslagning, en rad bostadsaffärer samt Episurfs fortsatta rusning på börsen.

Vasakronan redo sälja central fastighet

Granne med landmärke. Flera projekt väntas.

 Tillbaka till förstasidan