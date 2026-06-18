Spadtag för Sveafastigheters Hedvig i Spånga

Under torsdagen tas första spadtaget för Sveafastigheters nya bostadsprojekt om 127 lägenheter vid Spånga station. Projektet Hedvig förstärker Spånga centrum och skapar ett nytt landmärke där delar av kvarteret uppgår till 12 våningar.

– Det är glädjande att vi byggstartar ytterligare ett projekt i Stockholmsregionen. Spånga har en växande efterfrågan på bostäder och projektet ligger mitt i centrum, precis intill stationen. Genom projektet bidrar vi med fler moderna bostäder som möter olika behov samtidigt som vi stärker stadsbilden på denna centrala plats, säger Erik Hävermark, vd Sveafastigheter.

I ett av Spångas mest centrala lägen, intill stationen, utvecklar Sveafastigheter ett nytt kvarter med moderna bostäder, lokaler och mötesplatser. Projektet kombinerar restaurering av en mindre befintlig byggnad med nyproduktion och omfattar lägenheter från ett till fem rum och kök. Närheten till kollektivtrafik, handel och service skapar goda förutsättningar för ett attraktivt och hållbart boende.

– Jag är oerhört glad att vi kan komma igång med det här efterlängtade projektet. Det är en central och viktig plats i Spånga och för alla oss som bor i närområdet, nu blir det äntligen fint, säger Anders Österberg, exploateringsnämndens ordförande Stockholm Stad.

Projektet omfattar 127 lägenheter, varav 121 är hyresrätter med en snittstorlek om 50 kvm och resterande LSS-bostäder. Inflyttning är planerad till slutet av 2028. Total investering bedöms uppgå till 348 mkr.

Vid färdigställande bedöms fastigheten tillföra ett årligt hyresvärde om 23,0 mkr och ett driftnetto om 19,8 mkr, baserat på en uthyrningsgrad om 98 procent, vilket motsvarar en direktavkastning på investeringen om 5,7 procent. Projektet byggs för att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.