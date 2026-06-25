Illustration: Gullmanders arkitekter.

Spadtag för Fagnes 64 hyresrätter i Växjö – i trä

Fagnes har tagit första spadtaget för Konvojen Bäckaslöv, bolagets nya bostadsprojekt i centrala Växjö. Det är den första bostadsbyggnationen i nya delen av Bäckaslöv – och startskottet för Fagnes samlade vision om ett helt nytt bostadskvarter.

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Bäckaslöv är ett av Växjös mest centrala och naturnära lägen – med Bokhultet på ena sidan och Arenastaden, Grand Samarkand och I11 på den andra. Området har hittills präglats av offentlig verksamhet med Tingsrätten och det nya badhuset som byggs. Nu tar bostäderna plats.

Konvojen Bäckaslöv består av 64 hyresrätter fördelade på ettor till treor. Byggnationen sker i trä, med Vida Building som leverantör och Hic Construction som totalentreprenör. Projektet är ritat av Gullmanders arkitekter. Inflyttning planeras till februari 2027.

– Det har länge funnits ett starkt tryck på centrala bostäder i Växjö, och Bäckaslöv erbjuder ett läge som är svårt att slå – nära naturen, nära allt. Det är med stor glädje vi nu tar det första spadtaget, säger Richard Coucher, affärsansvarig bostad på Fagnes.

– Bäckaslöv har alltid haft förutsättningarna för att bli något riktigt bra. Närheten till Bokhultet och samtidigt till stadskärnan är en kombination vi sällan får jobba med som arkitekter. Vi har lagt stor omsorg vid att Konvojen ska kännas som en naturlig del av platsen – både i skala, material och hur man rör sig i och kring huset, säger Erik Gärskog, arkitekt på Gullmanders.

– Det är roligt att få vara med från start när de första bostäderna tar form i nya delen av Bäckaslöv, tillsammans med en nära samarbetspartner. Vi ser fram emot att leverera ett projekt som verkligen tillför något till området, säger Magnus Olsson, vd på Hic Construction.

Boende på Konvojen erbjuds cykelpool och tillgång till snabbast tillgängliga internetuppkoppling. Skolor och förskolor finns redan i närheten, samtidigt som nya planeras, och det nya badhuset är granne.

Det här är etapp 1 i Fagnes samlade satsning på Bäckaslöv. Fagnes har markanvisning för hela kvarteret Konvojen och planerar ytterligare etapper med bostadsrätter framöver.

Fagnes Commercial AB är en del av den Växjöbaserade Fagnes-koncernen – ett fastighetsbolag som bygger och förvaltar bostäder, kontor och lokaler. Bakom Fagnes Commercial AB står Jakob Bengtsson, Stefan Angeskog, Kristian Kijewski och Richard Coucher.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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