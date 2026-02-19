Spaden i jorden för resecentrum i Västerås

Ett av Västerås mest komplexa byggprojekt genom tiderna går nu från plan till handling. Området vid resecentrum ska äntligen utvecklas och staden knytas ihop på ett bättre sätt.

Den 3 mars arrangerar Fastighetsvärlden heldagsseminariet Mälarmarknaden i Västerås.

Nu går startskottet för ett av Västerås mest komplexa byggprojekt någonsin. Vid årsskiftet startade bygget av det nya busstorget som utgör det första steget i etapp ett av Västerås nya resecentrum, kallad Sigurdpassagen. Det nya busstorget kommer när det står klart att tillhandahålla fördubblad kapacitet jämfört med dagens busstorg, som i dag är länets mest trafikerade hållplats, samt förbättrat väderskydd för bussresenärer lokalt och regionalt.

Längre fram startar också bygget av det nya stationshuset. Det kommer att erbjuda bredare perronger med väderskydd och bredare trappor samt gång- och cykelpassager över spåren på samma ställe där dagens stationshus finns. I anslutning till den nya stationsbyggnaden anläggs också nya torg och terrasser med grönska och mötesplatser. Stationslösningen är dimensionerad att klara kapacitetsbehovet till och med år 2040.

Längre fram, sannolikt efter år 2040, finns planer för en andra etapp av resecentrumet. Det kommer att bli en egen fristående byggnad, öster om dagens station med entréer mot den nya stadsdelen Mälarporten och mot Kopparlunden samt östra delen av city. När den etappen är färdigställd ska resecentrumet ha kapacitet för de kommande 100 åren.