Southbays sjätte investering – köper från Slättö i Norrköping

Southbay gör nu sin sjätte investering, denna gång i Klinga logistikpark i Norrköping. Förvärvet innebär en geografisk breddning av portföljen. Säljare är Slättös bolag Evolv. För ett år sedan köpte Niam en stor fastighet i samma område från Slättö

Cushman & Wakefield var rågivare till säljaren.

Byggnaden färdigställdes i december 2025 och omfattar cirka 17.700 kvm moderna, flexibla logistikytor. 11 100 kvm av ytan är redan uthyrd till Jens S. Transmissioner, ett bolag inom Axel Johnson-koncernen, genom ett långsiktigt hyresavtal. Den kvarvarande vakansen om 6.600 kvm ger betydande möjlighet till ytterligare värdeskapande. Fastigheten uppförs med höga hållbarhetsambitioner och ska vid färdigställande miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent, i linje med Southbays hållbarhetsstrategi. Byggnaden utvecklas med högt fokus på energiprestanda och solceller har installerats på taket.

Transaktionen är Southbays sjätte investering sedan starten förra året. Inklusive pågående utvecklingsprojekt omfattar portföljen nu cirka 200,000 kvm logistikyta i starka geografiska lägen, präglade av god hyresgästefterfrågan och goda förbindelser.

– Förvärvet markerar ett viktigt steg i vår geografiska expansion och stärker vår portfölj med en modern fastighet i ett växande logistikläge. Kombinationen av en stark ankarhyresgäst, hög teknisk standard och tydlig leasingpotential gör att denna investering passar väl in i vår portföljstrategi, säger Felix Paljak, CIO och partner på Southbay.

Fastigheten är belägen i Klinga logistikpark i Norrköping, ett expansivt logistikområde med stark tillväxt och attraktivt läge för regionala och nationella flöden. Närheten till E4 och Norrköpings hamn skapar mycket goda förutsättningar för effektiv logistik och kostnadseffektiva transporter.

Real Advokatbyrå och Svalner har varit Southbays rådgivare i transaktionen. Born har företrätt säljaren.

I oktober 2024 avyttrade Slättö en grannfastighet om 30.000 kvm lokaler till Niam.

