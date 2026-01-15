Southbay köper från MG – når totalt 4 miljarder

Southbay fortsätter expandera genom förvärv av en modern och fullt uthyrd logistikfastighet i Hacksta, Västerås, från MG Real Estate. Efter transaktionen uppgår Southbays logistikportfölj till drygt 230.000 kvadratmeter, med ett totalt fastighetsvärde om cirka 4 miljarder kronor efter färdigställande av projektfastigheter.

Annons

Savills, CBRE och Morris Law har varit rådgivare till säljaren. Real Advokatbyrå har varit köparens rådgivare i transaktionen.

Byggnaden färdigställdes under 2024 och omfattar cirka 35.600 kvm moderna logistikytor. Fastigheten är fullt uthyrd till ICA och Twistshake på långa avtal. ICA är ett av Sveriges största livsmedelsbolag och står för huvuddelen av hyresintäkterna, medan Twistshake är en marknadsledande aktör inom bebisprodukter med ursprung i Västerås.

Transaktionen är Southbays sjunde investering och stärker portföljens kassaflödesprofil genom ett stabilt och inflationsskyddat kassaflöde från hyresgäster med tydlig tillväxt. Portföljen är koncentrerad i starka lägen inom den svenska logistiktriangeln på orter där tillförsel av nytt utbud har varit balanserat relativt efterfrågan.

– Vi fördjupar vår närvaro i växande Västerås, i linje med vår strategi att fokusera på rätt produkter i orter som kännetecknas av en stark hyresgästefterfrågan. Vi välkomnar våra nya hyresgäster ICA och Twistshake och ser även fortsatt fram emot att utveckla samarbetet med MG, säger Felix Paljak, CIO och partner på Southbay.

Fastigheten är belägen i Hacksta Industriområde i Västerås, ett tydligt växande logistikområde med bas i svensk industri och livsmedelssektor. Områdets starka kommunikativa förbindelser och närhet till såväl centrala Västerås som dess hamn skapar goda förutsättningar för modern och effektiv logistik. Fastigheten är nära belägen Southbays andra utvecklingsprojekt i området som färdigställs efter sommaren 2026, där ca 12.600 kvm är tillgängligt för uthyrning för hyresgäster i behov av snabb inflyttning.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsec IM värvar från Oljefonden

Max Barclay: ”Hans erfarenhet och ledarskap blir avgörande för att driva tillväxt och vidareutveckla vår investeringsförvaltning”.

Slopar kontorsskrapa och gör om högt välkänt hotell

Fastighetsägaren berättar för FV om planerna.

Intea förvärvar från Areim för 140 mkr

Finns nytt hyresavtal på 6.600 kvm och en total byggrätt på 16.000 kvm.
Sveafastigheter Orminge, Nacka

Sveafastigheter vann dubbelt – läs om alla bud

Läs om prisnivåerna i elva bud och vilka bolag som lämnat anbud. Totalt 240 bostäder.

Johan Signer lämnar vd-jobb vid Set Up och två slutar

Gustav Källén: ”Vi vill hitta en positiv kraft framåt”.

”Vi har haft ett rekordintresse”

Den specifika utsikten och läget som värderas högst. 110 meter högt. Nästa utmaning för det nya landmärket.

Primula förvärvar för 175 mkr inom tullarna

Prisnivån motsvarar en förräntning om ca 2 procent.

Ökar till 21 procent i 3-miljardersbolaget

Vd:n till FV: ”Det är rabatt på aktien och på det sättet är det billigare för oss att investera i samma bestånd”.

Lämnat Stureplan för NK

Det välkända varumärket gör en omedveten tidsresa.

Så blir priserna för Obos höga Stadsljus

195.000 kr/kvm högst upp. Drygt en tredjedel av bostäderna släpps nu.

Hon blir ny vd på Trianon

Nuvarande vd Olof Andersson tar klubban.

Slår till och köper 300 bostäder i 08-området

”Dessa förvärv stärker ytterligare vår portfölj av energieffektiva och moderna bostadsfastigheter i Storstockholm”. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Köpt totalt 1.200 bostäder på kort tid

Wetterling till Nybrogatan

Utökar lokalerna vid flytten från Kungsträdgården.

Fastighet & Finans om Episurf, Catena och Fastator

Podcasten Fastighet & Finans med årets första avsnitt.

 Tillbaka till förstasidan