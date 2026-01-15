Southbay fortsätter expandera genom förvärv av en modern och fullt uthyrd logistikfastighet i Hacksta, Västerås, från MG Real Estate. Efter transaktionen uppgår Southbays logistikportfölj till drygt 230.000 kvadratmeter, med ett totalt fastighetsvärde om cirka 4 miljarder kronor efter färdigställande av projektfastigheter.

Savills, CBRE och Morris Law har varit rådgivare till säljaren. Real Advokatbyrå har varit köparens rådgivare i transaktionen.

Byggnaden färdigställdes under 2024 och omfattar cirka 35.600 kvm moderna logistikytor. Fastigheten är fullt uthyrd till ICA och Twistshake på långa avtal. ICA är ett av Sveriges största livsmedelsbolag och står för huvuddelen av hyresintäkterna, medan Twistshake är en marknadsledande aktör inom bebisprodukter med ursprung i Västerås.

Transaktionen är Southbays sjunde investering och stärker portföljens kassaflödesprofil genom ett stabilt och inflationsskyddat kassaflöde från hyresgäster med tydlig tillväxt. Portföljen är koncentrerad i starka lägen inom den svenska logistiktriangeln på orter där tillförsel av nytt utbud har varit balanserat relativt efterfrågan.

– Vi fördjupar vår närvaro i växande Västerås, i linje med vår strategi att fokusera på rätt produkter i orter som kännetecknas av en stark hyresgästefterfrågan. Vi välkomnar våra nya hyresgäster ICA och Twistshake och ser även fortsatt fram emot att utveckla samarbetet med MG, säger Felix Paljak, CIO och partner på Southbay.

Fastigheten är belägen i Hacksta Industriområde i Västerås, ett tydligt växande logistikområde med bas i svensk industri och livsmedelssektor. Områdets starka kommunikativa förbindelser och närhet till såväl centrala Västerås som dess hamn skapar goda förutsättningar för modern och effektiv logistik. Fastigheten är nära belägen Southbays andra utvecklingsprojekt i området som färdigställs efter sommaren 2026, där ca 12.600 kvm är tillgängligt för uthyrning för hyresgäster i behov av snabb inflyttning.