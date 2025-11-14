Søstrene Grene öppnar sin 18:e butik i Sverige

Den danska kedjan har expanderat rejält de senaste åren. Nu är man på väg in i Stockholms city.

Efter att nyligen ha invigt Sveriges största Søstrene Grene-butik på Södermalm (Götgatan) och en ny butik i Sollentuna Centrum, fortsätter den danska kedjan sin expansion i Sverige och planerar att öppna sin 18:e butik i början av 2026.

Den nya butiken på Drottninggatan 53 i Stockholm, i Vasakronans Klara Zenit. Det är Monkis tidigare butikslokal, och den omfattar 443 kvm på två våningsplan.

– Vi är väldigt glada över att kunna stärka vår närvaro i Sverige med vår 18:e butik. Vi har funnits i Sverige länge, men ser fram emot att välkomna ännu fler till Søstrene Grenes underbara universum, säger Mikkel Grene, koncernchef och delägare i Søstrene Grene.