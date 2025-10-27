Kan äventyra hela planen på överdäckning

150.000 kvm lokaler ska utvecklas. Hyllat projekt får åter motstånd.

Söker centrala lokaler om 2.000 kvm

Jagar tillfälliga lokaler i centralt läge.

Fabege tar Swish på 1.200 kvm

Gör kort flytt i centrala Stockholm.

Räddningsplanen för Fastator

En lång rad åtgärder – där huvudlinjen är att obligationsinnehavarna blir aktieägare. FV berättar även om beståndet och de tio största aktieägarna.

Minskar vakansen med 10 procent via en enda affär

Säljer fastighet med vakansgrad på 46 procent för 150 mkr.

Bonnier förvärvar av Besqab för 300 mkr

Första köpet i segmentet på orten. FV berättar om de nya delarna i företagsbygget.

Startar nytt bolag – och köper av Lunds domkyrka

Omfattar minst 50.000 kvm BTA byggrätter. Rekryterar samtidigt vd för nya bolaget.

Nivika köper för 225 mkr

Välkomnar samtidigt tre nya aktieägare till bolaget.

Grönt ljus för Östlig förbindelse

Glädjande besked för flertalet fastighetsägare.

MP säger nej till Östlig förbindelse – trots avtal

SOJ: ”En spirande optimism”

Är tiden med krympande ytor över? ”De riktigt stora hyresgästerna har i vissa fall även börjat tänka mer i termer av tillväxt och expansion”.
Aspelin Ramm, East Square

Coworkingaktör öppnar 3.400 kvm i SKF:s förra HK

Blir sjätte anläggningen i centrala Göteborg. Första hyresavtalet i ikoniskt projekthus. Fler väntas inom kort.

Gunnar Mässing har gått ur tiden

Har somnat in efter en kort tids sjukdom.

”Vi måste titta på allting – men har en paradgren”

FV Fokus. Intervju med Carl-Adam von Schéele på Urban Partners.  Om trender som har medvind.  Ökade satsningar i Sverige.  Betydelsen av namnbytet. Starka medicinen bakom bolagsbygget.

Afa:s storprojekt vid Torsgatan stoppas

300 bostäder i centrala Stockholm i farozonen för att inte bli av.
Ökat fokus på norr kan bli ännu starkare

Visar på starkt investerarintresse för samhällsfastigheter även utanför storstäderna.

