Solna antar detaljplan för 800 bostäder för Pampas Marina

Detaljplanen för stadsutvecklingsprojektet Ekelund vid Pampas Marina är nu antagen av Solna stad. Planen omfattar cirka 800 nya bostäder med väntad byggstart 2028. Byggrätterna ägs av ett jv bestående av HSB och Besqab.

HSB Bostad sålde hälften av de 800 bostadsbyggrätterna till Besqab år 2020. Genom ett samägt exploateringsbolag har HSB och Besqab utvecklat detaljplanen tillsammans med Solna stad. Byggstart för de första kvarteren beräknas till 2028. Området där bostäderna ska byggas ligger i Solnas Västra skogen.

– Det känns fantastiskt att detaljplanen är klubbad efter många års arbete. Ekelund är ett stort utvecklingsprojekt i ett utomordentligt läge där HSB ska erbjuda många nya bostäder till våra medlemmar, säger Jenny Bergendorff, vd HSB Bostad.

– Det är väldigt glädjande att detaljplanen för Ekelund-Pampas nu är antagen. Vi ser verkligen fram emot att utveckla den nya stadsdelen tillsamman­s med HSB Bostad och Solna stad. Det är ett fantastiskt läge för att skapa attraktiva och hållbara bostäder i och med närheten till både vatten, grönområden, staden och goda kommunikationer, säger Magnus Andersson, vd på Besqab.

De nya bostadskvarteren kommer att ligga i direkt anslutning till Pampas Marina med gångavstånd till Kungsholmen och Norrmalm. Området kommer förutom bostäder även att innehålla förskolor, kontor och lokaler för olika verksamheter i bottenvåningarna. Området ska också få nya parker samt nya gång- och cykelstråk som kopplar ihop Huvudsta med omgivande stadsdelar. De första bostadskvarteren beräknas kunna produktionsstarta under 2028.

I februari i år kom ett bakslag för den nya tunnelbaneentrén som är planerad vid Pampas Marina. En prognos visade att prislappen för Västra skogens nya södra tunnelbaneentré på kort tid har ökat från 402 till 588 miljoner kronor. Solna stad har sedan tidigare säkrat cirka 300 miljoner från bland annat HSB och Besqab. Hur de ökade kostnaderna nu ska finansieras saknar FV kännedom om.

Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Solna stad.