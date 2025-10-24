SOJ: ”En spirande optimism”
Vakansgraden ökar även hos Fastpartner. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 91,3 (92,5)% vid kvartalsskiftet. Vd Sven-Olof Johansson ser dock flera positiva signaler på marknaden.
– För första gången på väldigt länge kan vi spåra en viss förbättring av konjunkturen vilket till viss del redan märks hos våra hyresgäster, vilka ser att efterfrågan försiktigt ökar inom vissa segment. Den spirande optimismen visar sig genom en generellt högre efterfrågan på lokaler vilket även skapat en riktigt bra aktivitet i vår nyuthyrning. De riktigt stora hyresgästerna är fortsatt försiktiga men har å andra sidan upphört krympa sina befintliga ytor och i vissa fall även börjat tänka mer i termer av tillväxt och expansion.
Fastpartners nyckeltal januari-september:
- Hyresintäkterna minskade med 1,5% och uppgick till 1 700,8 (1 727,2) MSEK.
- Driftnettot minskade med 2,0% och uppgick till 1 202,8 (1 226,9) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 70,7 (71,0)%.
- Förvaltningsresultatet ökade med 21,0% och uppgick till 628,0 (518,9) MSEK, per stamaktie av serie A 3,45 (2,84) kr.
- Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 860 (800) MSEK.
- Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 34 116,3 (33 923,1) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -191,2 (118,8) MSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 288,7 (488,8) MSEK, per stamaktie av serie A 1,28 (2,37) kr.
- Långsiktigt substansvärde per stamaktie av serie A, NRV, uppgick till 98,6 (97,7) kr.
- Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 100 MSEK.
Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick den 30 september 2025 till 91,3 (92,5)%. Justerat för Fastpartners projektfastigheter uppgick den ekonomiska uthyrningsgraden till 91,7 (92,6)%.