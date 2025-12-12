Sofia Aasvold ny vice vd i Logistri

Logistri Fastighets har utsett Sofia Aasvold till vice vd. Sofia Aasvold, som i dag är fastighetschef i bolaget, ersätter Ulf Attebrant i rollen. Förändringen gäller från och med den 12 december 2025.

Sofia Aasvold har varit en del av Logistris ledning sedan januari 2025 och ansvarar för bolagets fastighetsförvaltning och utveckling. Utnämningen sker i takt med att Logistris fastighetsportfölj växer och bolaget går in i en fas med ökat fokus på värdeskapande förvaltning och långsiktig tillväxt.

– Sofia har spelat en central roll i utvecklingen av Logistris fastighetsportfölj och har ett starkt strategiskt och operativt ledarskap. Styrelsen och jag ser mycket positivt på att hon nu även kliver in i rollen som vice vd, säger David Träff, vd för Logistri.

Efter förändringen består Logistris ledningsgrupp av:

  • Joachim Carlsson, CFO
  • Sofia Aasvold, fastighetschef och vice vd
  • Björn Uggla, affärsutveckling

Ulf Attebrant lämnar rollen som vice vd. Han har varit på företaget sedan 2017.

