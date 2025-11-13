Sodexo hyr 1.300 kvm i Garnisonen

Vasakronan inleder samarbete med Sodexo och deras dotterbolag K-märkt som servicepartner i kvarteret Garnisonen på Östermalm i Stockholm. Sodexo etablerar samtidigt sitt svenska huvudkontor med 1.300 kvm i Garnisonen.

Vasakronan har tecknat ett hyresavtal med Sodexo som omfattar 1.300 kvadratmeter kontor i Vasakronans stora kontorskvarter Garnisonen på Östermalm i Stockholm.

Sodexo etablerar nu sitt svenska huvudkontor där efter att de senaste åren haft det på Dalvägen i Arenastaden i Solna.

Inflyttning sker i januari 2026.

Samtidigt inleder Vasakronan ett fördjupat samarbete med Sodexo som servicepartner. Målet är att förstärka service- och tjänsteerbjudandet i Garnisonen för både hyresgäster och besökare. Samarbetet innebär att Sodexo från årsskiftet kommer att leverera såväl fastighetsgemensamma tjänster som servicetjänster till hyresgäster.

Sodexo kommer dessutom, via sitt välkända dotterbolag K-märkt, att driva och utveckla Garnisonens konferensanläggning. K-märkt kommer även fortsättningsvis driva det redan etablerade konceptet med restaurang, bageri och patisseri.