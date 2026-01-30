Snabbväxande Carl Ek gör ytterligare förvärv i Nacka

Carl Ek Fastigheter gör ytterligare förvärv, även den här gången i Nacka kommun. Med nyförvärvet i Södra Lännersta driver nu Carl Ek åtta projekt i Nacka.

Carl Ek Fastigheter har gjort ett nytt förvärv i Södra Lännersta, Nacka. Projektet omfattar 12 bostäder med tillhörande båtplatser och har ett uppskattat utvecklingsvärde om cirka 120 miljoner kronor.

Ambitionen är att utveckla hållbara och välgestaltade hem i ett vattennära läge, med tydlig koppling till platsens marina karaktär.

Förvärvet är en del av Carl Eks fortsatta satsning på småskaliga exklusiva bostadsprojekt i attraktiva lägen. I dagsläget driver bolaget sju andra nyproduktioner i Nacka och man ser positivt på att fortsätta bidra till en långsiktig och genomtänkt livsmiljö i kommunen, både hållbarhetsmässigt och estetiskt.

Bolaget har sedan tidigare bland annat Baggenfjärdshöjden, HSB:s tidigare projekt som Carl Ek köpte under förra året och Ekbacken i Lännersta.