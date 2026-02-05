Snabb resultattillväxt för SLP

Förvaltningsresultatet rusade för Swedish Logistic Property, SLP, under 2025. Stora förvärv de senaste åren ligger bakom den starka tillväxten.

Under 2025 ökade SLP takten i sina förvärv betydligt. Sammanlagt förvärvades fastigheter för 4,1 miljarder med en uthyrningsbar yta om 341000 kvm och ett totalt årligt hyresvärde på 291 mkr, något som kommer fortsätta att påverka resultatet uppåt även i år, 2026.

–Jag är stolt över att avsluta 2025 med en rekordtillväxt i såväl förvärv som förvaltningsresultat. Vi har en verksamhet med hög genomförandekraft där förvärv, förädling och förvaltning samspelar för att skapa en långsiktigt attraktiv portfölj, säger Filip Persson, vd på SLP.

Ur SLP:s helårsbokslut för 2025: