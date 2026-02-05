Snabb resultattillväxt för SLP

Förvaltningsresultatet rusade för Swedish Logistic Property, SLP, under 2025. Stora förvärv de senaste åren ligger bakom den starka tillväxten.

Under 2025 ökade SLP takten i sina förvärv betydligt. Sammanlagt förvärvades fastigheter för 4,1 miljarder med en uthyrningsbar yta om 341000 kvm och ett totalt årligt hyresvärde på 291 mkr, något som kommer fortsätta att påverka resultatet uppåt även i år, 2026.

–Jag är stolt över att avsluta 2025 med en rekordtillväxt i såväl förvärv som förvaltningsresultat. Vi har en verksamhet med hög genomförandekraft där förvärv, förädling och förvaltning samspelar för att skapa en långsiktigt attraktiv portfölj, säger Filip Persson, vd på SLP.

Ur SLP:s helårsbokslut för 2025:

  • Hyresintäkterna ökade med 43% och uppgick till 1 015 mkr (710).
  • Driftsnettot ökade med 46% och uppgick till 891 mkr (610).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 46% och uppgick till 583 mkr (398).
  • Resultat per aktie ökade med 12% och uppgick till 2,77 kr (2,48).
  • Substansvärdet (NAV) per aktie ökade under perioden med 15% och uppgick till 33,66 kr.
  • Förvaltningsresultatet per aktie ökade under perioden med 33% och uppgick till 2,23 kr.
  • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter om 414 mkr (361).
  • Hållbar finansiering uppgick vid periodens utgång till 8 958 mkr (5 404), motsvarande 95% (92) av låneportföljen.
  • Nettouthyrningen uppgick till 6,8 mkr (26,1) och uthyrningsgraden till 96,7% (96,5).
  • Reviderad hållbarhetspolicy och nya hållbarhetsmål har antagits.
  • Under januari skedde inflyttning i SLP:s hittills största nybyggnationsprojekt om 61 500 kvm i Hallsberg.
  • 16 fastigheter, varav ett pågående nybyggnationsprojekt, har förvärvats och tillträtts med en uthyrningsbar yta om 341 tkvm och ett fastighetsvärde om 4 089 mkr (1 747).
