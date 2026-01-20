Smäll för Pandox: Stor kedja i rekonstruktion

Revo Hospitality Group (tidigare HR Group), som är en av Pandox hyresgäster i Tyskland, har på eget initiativ förklarat sig under så kallad självförvaltning enligt tysk insolvenslag, vilket i korthet är en form av rekonstruktionsförfarande. Revo Hospitality Group har expanderat kraftigt på relativt kort tid. Pandox ser det inte som någon större ekonomisk påverkan – utan är redo att eventuellt driva hotellen själv.

Pandox har bankgarantier som motsvarar 1 års hyror och vi ser redan idag flera olika handlingsalternativ för hotellfastigheterna. Finansiell påverkan förväntas vara begränsad.

Pandox exponering mot Revo Hospitality Group är begränsad och utgörs av hyresavtal i 9 hotellfastigheter med 1.859 rum i 7 städer i Tyskland, vilket motsvarar cirka 4 procent av totalt antal rum i Pandox portfölj per 31 december 2025. Hotellen drivs huvudsakligen under varumärkena Dorint och Mercure.

”Hotellen har övervägande goda marknadspositioner och vi bedömer förutsättningarna för att hitta nya hyresgäster som mycket goda. Som en del av vår affärsmodell har vi också erfarenhet, förmåga och beredskap att driva hotellen själva om det skulle krävas under en övergångsperiod. För närvarande är vår bedömning, oavsett handlingsalternativ, att nuvarande fastighetsvärden inte kommer att påverkas”, skriver Pandox i en kommentar.

The REVO Hospitality Group driver totalt 250 hotell i tolv europeiska länder fördelade över 135 städer. Expansionen har gått snabbt. För sex år sedan hade kedjan 51 hotell.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

